Bu evde 6 yıldır elektrik yok

Alaplı İlçesine bağlı Çamlıbel köyünde yaşayan İbrahim Torun (44), biriken 3 bin liralık elektrik borcunu ödeyemediği için 6 yıldır lüksle ve mum ışığında yaşam mücadelesi verdiklerini ve buzdolabı, televizyon ve çamaşır makinesi gibi elektrikli ev aletleri kullanamadıklarını söyledi.

Babası ve annesi rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını, bu nedenle her gün ilçeye otostop yaparak giden Torun, her işi yapmak zorunda kaldığını ve bazen hurda toplayarak evini geçimini sağlamaya çalıştığını belirtti.

17 yaşında işlediği bir suçtan dolayı 11 yıl cezaya çarptırıldıktan sonra, cezasını çekip çıktığını söyleyen İbrahim Torun, "İş imkanı olmadığı için çalışamıyorum. Elektrik borcunu ödeyemiyorum zaten. Babama ve anneme zor bakıyorum. Ne buzdolabı, ne televizyon, ne elektrikli eşya hiç bir şey kullanamıyoruz. Yaşadığımız hayattan bir zevk alamıyoruz çünkü elektrik yok " dedi.

Annesi ve babasına bakan İbrahim Torun, şu ana kadar hiç bir yetkili makamlara müracaat etmediklerini de kaydederken, baba Sami Torun ise evin her an yıkılabileceğini belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Ertuğrul Yüksel