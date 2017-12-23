Bu evde elektrik hiç kesilmiyor

Oto yedek parça işi yapan Sinan Açıkgöz, evine sobayla çalışan kalorifer sistemi kurdu. Bir odayla başlayan bu ısıtma sistemine geçen Açıkgöz, zamanla diğer odalara da petek koyarak bütün evin ısınma ihtiyacını karşılamaya başladı. Açıkgöz, "İlçede özellikle kış aylarının aşırı yağışlı geçmesi sebebiyle elektrikler devamlı gidiyordu. Elektrik kesintilerinde bu sistem zarar görüyor ve ısınma borularında patlama meydana geliyordu. Bu sıkıntıyı gidermek için kesintisiz elektrik santrali çalışmalarına başladım. Evinin çatısına iki adet güneş paneli, çıkma aküler ve şarj makinalarını birleştirerek sistemi otomatik olarak kurdum. İlçede elektrikler kesildiğinde bizim evde elektrikler kesilmiyor, santral devreye giriyor. Evde el yapımı kalorifer sistemi ve elektrikle çalışan hiçbir şey durmuyor. Güneş enerji panelinden alınan elektrik ile 3 gün boyunca evin elektrik ihtiyacını karşılayabiliyorum" dedi.

Kendi imkanlarıyla el yapımı kalorifer sistemi ve kesintisiz elektrik santrali kuran Sinan Açıkgöz, “Büyükorhan ilçesinin Kuşlar köyünde 1972 yılında doğdum. İlkokul mezunuyum. Eğitimim bu kadar. 1987 yılında ilçe merkezine yerleştikten sonra 1990-2005 yılları arasında inşaat sektöründe çalıştım. Daha sonra oto yedek parça dükkanı açtım, yedek parça cihazlarıyla tanıştıktan sonra değişik araştırmalara giriştim. Kafamda bir sürü proje var, ama ne uygun yer, ne uygun bütçe var. Bu konularda danışabileceğimiz biri olsa çok daha güzel projeler meydana getirebiliriz" diye konuştu.

Açıkgöz, "Eski parçaları bir araya getirerek, deneye deneye bu hale geldi. Şu anda santralim kesintisiz full otomatik olarak çalışıyor. Kurmuş olduğum el yapımı kalorifer sistemimde tek sıkıntı elektrikler kesildiğinde sisteme zarar vermesiydi. Kendi araştırmalarım ve denemelerim sonucunda santralimi kurdum. Artım mahallemizde de elektrikler kesildiğinde komşular bize geliyor" dedi.

Ali Erdem

