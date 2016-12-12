Edirne Saraçlar Caddesi Zindanaltı Mevkii'nde bulunan Edirne Belediyesi Dost Eller Dayanışma Evi hizmete girdi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için tamamı ücretsiz olarak temin edilebilecek kitap, oyuncak ve giyim eşyalarının bulunacağı binanın tanıtımını Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptı.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, başta Edirne halkı olmak üzere tüm şehirlerde yaşayan vatandaşlara seslenerek, evlerinde bulunan kullanmadıkları kitap, oyuncak ve kadın-erkek giyim eşyalarını ‘153’ numaralı hattan arayarak, Edirne Belediyesi Dost Eller Dayanışma Evi’ne ulaştırabileceklerini kaydetti.

“153’ü arayarak kitap, oyuncak ve giyim eşyası yardımında bulunabilirler”

Gürkan, Dost Eller Dayanışma Evi binasının resmi açılışını ilerleyen günlerde yapacaklarını hatırlatarak, “Bugün Edirne'de 'Dost Eller Dayanışma Evi'ni hizmete başlatıyoruz. Dediğim gibi burada bir kitap reyonumuz olacak. Buna ilave olarak bir de oyuncak reyonumuz olacak. Bize teslim edilen, bırakılan oyuncaklarımızı burada dağıtacağız. Hasarlı olmayanları, çalışır durumda olanları burada sepete koyup isteyen çocuklarımız için tutacağız. Bir üst katımızda kadın ve çocuk giyim olacak. Yine vatandaşlarımızın kullanmadığı giysiler belediye ekiplerimiz tarafından toplanacak ya da vatandaşlarımız tarafından buraya bırakılacak. Kontrolleri, temizlikleri ve ütüleri yapıldıktan sonra kadın ve çocuk reyonumuzda onlar da alınmayı bekler hale gelecek. En üst katta da erkek giyim olacak. Erkekler için de aynı şekilde giysilerimiz hazır bekleyecek” dedi.

“Tamamı ücretsiz olacak”

Gürkan, başta Edirne halkı olmak üzere tüm şehirlerde yaşayan vatandaşlara seslenerek, “Biz vatandaşlarımızdan buraya yardım bekliyoruz. Evlerinde kullanmadıkları, ihtiyaç duymadıkları, giyilebilecek, kullanılabilecek ve okunabilecek durumda olan eşyalarını buraya bekliyoruz. Bunları artık hem belediye ekiplerimiz toplayacak zaman zaman. Vatandaşlarımız bize bildirdiğinde ekiplerimiz gidip onları evden alacaklar. Temizlik, bakım ve kontrolleri yapıldıktan sonra burada güzel bir şekilde alınmaya hazır hale gelecekler. Vatandaşlarımız da ücretsiz bir şekilde ister oyuncağını, ister kitabını, isterse de giysisini buradan alacaklar” diye konuştu.

“Edirne’ye hayırlı olmasını diliyorum”

Edirne Belediyesi Dost Eller Dayanışma Evi’nin hayırlı olması temennisinde bulunan Gürkan, “Ben şimdiden hem vatandaşlarımıza hem de Edirne'ye hayırlı olsun diyorum. Edirne halkının dayanışma duygusu yüksektir, hassas ve duygusal bir halktır. Edirneli hemşehrilerimin de daha sonraki aşamada açacağımız gıdayla birlikte, oyuncak, kitap, giysi desteklerini, yardımlaşmalarını bekliyoruz” dedi.

Koray Ustabaşı