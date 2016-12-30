Diğer
Kategoriler

Bu evler Rize'dekilere taş çıkartır

Samsun'un Çarşamba ilçesinde mevcut tek katlı evleri içine alacak şekilde yapılan binalar görenleri şaşırtıyor.

Bu evler Rizedekilere taş çıkartır

30 Aralık 2016 10:33
Bu evler Rize'dekilere taş çıkartır - Tıkla İzle

Yaklaşık 40 yıl önce baraj yapımı ve sel yüzünden köylerini terk etmek zorunda kalan Ayvacıklı vatandaşlar devlet tarafından Çarşamba'da yapılan tek katlı evlere yerleştirildi. Cumhuriyet Mahallesi'ne yapılan tek katlı 2 oda bir mutfaktan oluşan evlere yerleştirilen vatandaşlar zamanla nüfusun çoğalması ve evlerinin yetersiz kalması üzerine ilginç bir çözüm yolu buldu. Kalacak başka yer bulamayan ve bu konuda problem yaşayan bazı vatandaşlar çareyi mevcut binayı yıkmadan üzerine bina inşa etmekle buldu. Tek katlı bina dururken üzerine 2 ile 4 kat arasında değişen apartman yapıldı. Bu çözüm formülü mahalle sakinleri arasında hızla yayılınca ev üzerine ev yapılan bina sayısı da arttı. Evlerini tamamlayan vatandaşlar yeni yaptıkları binaya taşınırken, bazı ev sahipleri eski binalarını yıktı. Kalan eski binaları ise bir kısım vatandaşlar yıkmadığı gibi yeni bina altında eski binalarını kullanmaya devam emesi ise gözlerden kaçmıyor.

Baraj nedeniyle devletin kendilerine tek katlı evler yaptığını söyleyen yöre sakinlerinden Şeker Aycan, "Evlerimiz ve arazilerimiz sular altında kaldı. Devlet de bize bu evleri yaptı. Zamanla nüfusumuz artınca bu evler bize biraz dar geldi. Kalacak başka yerimiz ve arsamız olmadığı için bu evleri yıkmadan üstlerine bina yaptık. Burada böyle çok ev var. Biraz zor oldu ama ne yapalım böyle yaptık. Bu evleri de ardiye şeklinde kullanıyoruz" diye konuştu. 

Erol Şeker - Kenan Akyüz
 

Etiketler: ev, rize


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 1°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç