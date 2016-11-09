Tokat İl Müftüsü Ahmet Erdem’in öğrencilik yıllarında bir cami evinde kalmasından etkilenerek hayata geçirilen proje kapsamında hayırseverlerin destekleri ile öğrencilerin ev kiraları ödeniyor, yemek, elektrik ve su gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Türkiye geneline yayılması beklenen proje kapsamında müftülüğün ve camilerin çatısı altında öğrenciler şehir merkezinde kiralanan evlerde kalıyor. Devlet yurdu çıkmayan veya maddi durumu yerinde olmayan öğrencilerin müftülükte başvuruları alınarak kayıt işlemleri yapılıyor. Kayıt işlemlerinin arından öğrenci evlerine yerleştirilen üniversite öğrencileri sıcak bir yuva ortamına kavuşuyor. Evlerin kiraları görevlendirilen cami personeli tarafından ödeniyor. 2014 yılında 58 öğrenci ile başlayan proje kapsamında bugün itibariyle ise 143 üniversite öğrencisi müftülük öğrenci evlerinde kalıyor.

Müftülük evlerinde kalan öğrencilerden ücret alınmıyor

İl Müftüsü Ahmet Erdem, cami öğrenci evleri projesi adı altında farklı bir proje geliştirdikleri söyledi. Müftülük evlerinde kalan öğrencilerden ücret almadıklarını ifade eden Erdem, iki ayda bir personelin destekleri ile gıda yardımı yaptıklarını ifade ederek, “İstedik ki her cami ve cami görevlileri bir ev kiralasın 5-6 öğrenciye sahip çıksın. Böylece üniversiteye giden öğrencilerimizden yurt bulamayanlar, maddi imkanı olmayan yavrularımıza sahip çıkalım. Cami olarak sahip çıkalım ki kalıcı olsun istedik. Bu anlamda örnek evlerimizden Ali Paşa Cami evinde Osman ile Ahmet hocamız bu evi kiraladılar. Kirasını cami cemaatinin desteği ile ödemektedirler. Aynı zamanda eşyalarını sıfır olarak aldılar. Öğrenciler de müftülük olarak biz yerleştirdik. Bu şekilde 9’u kız evi olmak üzere 27 tane öğrenci evimiz var” dedi.

"Çocuklarımızı belki gelecekte bir takım sıkıntılarla karşılaşmalarına sebebiyet verebiliyorlardı"

Önceki yıllarda yurt bulmayan öğrencilerin bir takım yurtlarda kalmak durumu ile karşı karşıya kalmasıyla ilgili soruya Müftü Erdem, ”Mesela çocuklarımıza sahip çıkıyorlar, hizmet ettikleri görüntüsü veriyorlardı ama maalesef bir takım kendi emelleri doğrultusunda kullanabiliyorlardı. Çocuklarımızı belki gelecekte bir takım sıkıntılarla karşılaşmalarına sebebiyet verebiliyorlardı. Biz devlet olarak müftülük olarak sıcak bir yuva oluşturmamız zaten bizim görevimiz diyorum. Bu bizim görevimiz ekstra bir şey yapmış olmuyoruz. Bu gençlik bizlere Allah'ın emanetidir. Bizlerin sahip çıkma mecburiyeti var. Bunu birilerinden beklememiz kadar yanlış bir şey olamaz. Bu anlamda Valimiz Cevdet Can’ın destekleri de bizlere güç veriyor” şeklinde cevap verdi.

Müftülük evi projesi sayesinde üniversiteye başlayabildi

Tokat'a Yozgat’tan gelen üniversite öğrencisi Mücahit Taze, böyle bir yer beklemediğini ve aile ortamından farksız olduğunu söyledi. Tokat’a geldiğinde yurt bulamadığı için Sivas’a geri döndüğünü ve tam ümitleri kesilmişken müftülük öğrenci evi sayesinde eğitim hayatına başladığını ifade eden Hatice Şimşek, “Yurt bulamayınca çok ağlamıştım canım sıkılmıştı. Ama böyle evlerin olduğunu ve hizmet verdiğini duyunca mutlu oldum. Şuanda burada olduğum için çok mutluyum. Benim için gerçekten çok büyük bir imkan. Eğer bu ev işi olmasaydı arkadaşlarım okurken ben şuanda evimde oturuyor olacaktım. Ben okuyamayacaktım. O nedenle bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nurhan İçmez