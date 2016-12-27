Çanakkale’nin dünya markası Dardanel, kadın istihdamı konusunda Türkiye’nin öncü firmalarından biri. Dardanel, 2016 yılı Aralık ayı itibari ile 1.120’si kadın olmak üzere toplam bin 400 personel istihdam ediyor. İhracat yapan ve ciddi istihdam sağlayan Dardanel’in Çanakkale merkezde bulunan fabrikasında çalışanlarının yüzde 80’ini kadınlar teşkil ediyor.

Dardanel, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çalışanların çocuklarına burs verere, aile bütçesine katkı sağlıyor. Yıl içerisinde çalışanlarına eğitimler veren Dardanel, tam süreli hemşire ve doktor desteği ile çalışanlarının sağlık problemlerinde de yanlarında oluyor. İşçilerine servis imkanı sunan Dardanel, konusunda uzman olan uluslararası tecrübeye sahip bir şirket ile yemekhane hizmetini de her öğünde 4 çeşit yemek imkanı ile çalışanlarına sunuyor.

Gürkan Düzenli