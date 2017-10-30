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Bu fırından ekmek almak deveye hendek atlatmaktan zor

Gaziantep'te dört bir tarafında yol çalışması yürütülen fırının işletmecisi iflasın eşiğine gelirken, müşteriler ise fırından ekmek almanın deveye hendek atlatmaktan daha zor olduğunu kaydetti.

Bu fırından ekmek almak deveye hendek atlatmaktan zor

30 Ekim 2017 14:42

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesinde Devlet demiryolları tarafından yürütülen çalışmaların arasında kalan bir fırının dört bir tarafı iş makineleri ile çevrildi. Günlerdir süren çalışmalar nedeniyle zor durumda kalan fırının işletmecisi iflasın eşiğine gelirken, çalışanlar işsiz kalmaktan korkuyor. Fırının müşterileri ise yapılan çalışmalar nedeniyle hayli zorlandıklarını ifade etti.

Müşterilerini bir bir kaybediyor

16 yıldır fırını işleten Fatih Uçar, 2004 yılından itibaren topladığı müşterileri bir bir kaybetmeye başladığını belirterek, "Hemzemin geçit çalışmaları nedeniyle fırın her tarafında çalışma ve iş makineleri var. İnşaatın başladığı günden bugünü müşterilerim tek tek gitti. Önceden 1500 ekmek satıyordum. Şimdi 700-800 ekmeği zor satıyorum.İnşaat başlamadan önce bizi uyarmaları gerekirdi. Kabus gibi bir gün ansızın gelip üzerimize çöktüler. Kredi borçlarımız var. Ortağımın üniversitede okuyan çocukları var. Ne yapacağız bilemiyoruz. En azından bize iş versinler başka yerde çalışalım" dedi.
Fırın çalışanları ise azalan işler nedeniyle işsiz kalma korkusu yaşadıklarını söyleyerek çalışmalara tepki gösterdi.

Hendek atlatmaktan zor

Fırına ekmek almaya giden vatandaşlar ise çalışmalar nedeniyle hayati tehlikeye rağmen fırına gitmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler. Hayati tehlikeyle de işin bitmediğini belirten vatandaşlar, çamurlu yollardan ve yollardaki hendek engellerini de aşmaları gerektiğini belirten vatandaşlar, "Bu fırına gidip ekmek almak gerçekten deveye hendek atlatmaktan daha zor. Yollar bozuk, çukurlar, hendekler var. Hayati tehlikesi ve çamur diğer taraftan. Artık başka fırınlar bakıyor ve oralara yöneliyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 20 gün önce başlayan çalışmaların 4 ay daha süreceği belirtiliyor.

Bekir Şentürk

Etiketler: fırın, Gaziantep, hendek

 

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