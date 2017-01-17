Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Bu fotoğraf Manisa’da çekildi: Yaklaşık 4 metre

Bu fotoğraf Manisa’da çekildi: Yaklaşık 4 metre

Manisa’da zabıta memurları tarafından fotoğraflanan yılan hem kalınlığı hem de uzunluğuyla dikkat çekti.

Bu fotoğraf Manisada çekildi: Yaklaşık 4 metre

17 Ocak 2017 20:15

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde görev dönüşü yol kenarındaki bir su birikintisi içinde yılan olduğunu gören Saruhanlı Belediyesi Zabıta ekipleri cep telefonları ile yılanı fotoğrafladı. Sadece su yüzeyindeki kısmı 2,5-3 metre olan yılanın uzunluğunun 4 metre civarında olduğu tahmin ediliyor. Zabıta ekipleri yılanın hem kalınlığı hem de boyuyla kendilerini şaşırttığını belirtirken bu uzunlukta bir yılanla bu mevsimde ilk kez karşılaştıklarını vurguladı. Yılanın fotoğrafını çeken Saruhanlı Belediyesi Zabıta Memuru Halil İbrahim Yaşar, "Dere yatağında geliyordu. Ana yola çıktı. Biz tam arabayla geçerken fark ettik. Durup hemen fotoğraflarını çektik. O da istikametinde geçti gitti. Suyun yüzeyindeki kısmı fotoğraftaki kadardı. Daha önceden böyle bir yılanı hiç görmedim. Bu büyüklükte bu bölgede ilk defa görülüyor" dedi.

Yaşar, henüz belediye olarak yılanla ilgili bir çalışma yürütülmediğini sözlerine ekledi.

Adem Şahin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!