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Bu fotoğraflar İzmir’den

İzmir’de iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağmurun ardından, mevsimin ilk karı Karşıyaka ilçesine düştü.

Bu fotoğraflar İzmirden

30 Kasım 2016 16:34

İzmir’de iki gündür devam eden sağanak yağış yerini kuru soğuklara bıraktı. Kentte hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, mevsimin ilk karı Karşıyaka Yamanlar Dağı zirvesine düştü. Bölgede lapa lapa yağan kar arazileri beyaza bürüdü. Bazı İzmirliler, bölgenin uzak olması sebebiyle bölgeye gidemezken, sosyal medyadan kar ile ilgili fotoğrafları görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yamanlar Dağı bölgesine giden bir vatandaşlar ise çektiği fotoğrafları, "İzmir’de artık kar görmedik demeyiz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Etiketler: izmir kar, kar yağışı


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