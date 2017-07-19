Bu fotoğraftan 10 dakika sonra öldüler

Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşlarından emanet aldıkları 28 AG 120 plakalı motosikletle sahil yolu gezisi yapmak üzere yola çıkan Doğancan Demirer ve Kudret Eren (20), yola çıkmadan önce bir fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafı paylaştıktan sonra yola çıkan gençlerin bulunduğu motosiklet, Ordu Nefise Akçelik Tüneli çıkışında yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Doğancan Demirer ve Kudret Eren, kazada yola savrularak feci şekilde can verdi. Motosiklet ise aşırı hız sebebiyle kaza yerinden yaklaşık 300 metre öteye savruldu. Gençlerin ölümü Ordu'da büyük üzüntüye sebep oldu.



Metin Akyürek

