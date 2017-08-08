Bu gazetenin sahibi de çalışanları da engelli

Genç Oluşum Bedensel Engelliler Derneği yönetici ve üyeleri, 3 yıldır merkezi İzmir'de bulunan Genç Oluşumun Sesi gazetesini çıkararak aylık yayın yapıyor. Gazetede bülten haberlerinin yanı sıra kendilerine ulaşan engellilerin sıkıntılarını anlatan röportajlara da yer veren ekip, zorlandıkları yerlerde engelsiz arkadaşlarından da destek alıyor. Birbirlerini tamamlayarak engelleri aşmaya çalışan Genç Oluşumun Sesi ekibi, yayın hayatlarının uzun olması için de destek bekliyor.

"Ben söylüyorum, o yazıyor"



Gazetenin haber müdürü görme engelli Levent Özmen, gazete çıkarmadaki amaçlarını şu sözlerle anlattı:

"Genç Oluşumun Sesi gazetesini işitme engelli, görme engelli ve ortopedik engelliler olarak sağlıklı arkadaşlarımızın da yardımı ile 2013 yılından bu yana çıkarıyoruz. Ulusal basında her zaman bizlerin haberleri yer almıyor. Bizler de engelli kardeşlerimizin sesini duyurarak onların sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz, başarı hikayelerine yer veriyoruz. Maalesef gerekli desteği göremediğimiz için çok sıkıntı çekiyoruz. Reklam konusunda yaşadığımız sıkıntılar, gazeteyi çıkarmamızda sorunlarla karşılaşmamıza neden oluyor. Biz reklam bulamazsak, röportaja gidip haber yapamayız, gazetemizi basamayız. Röportaja gittiğim zaman bilgileri gazetenin imtiyaz sahibi ortopedik engelli arkadaşımız Ayhan Güzel’e verip birlikte haber yazıyoruz. Ben söylüyorum, o yazıyor. Yaptığımız meşakkatli bir iş. Maddi imkansızlıklar var. Habere otobüsle gidiyoruz ama bunları sıkıntı olarak görmüyoruz. Çünkü gittiğimiz insanlar bizim kader arkadaşımız" dedi.

"Hepimiz birbirimizi tamamlıyoruz"



Gazetede yemek ve içecek servisi yapan bir de işitme engelli çalışanın olduğunu kaydeden Özmen, "İşitme ve konuşma engelli arkadaşımız da mutfakta görev alıyor. Hepimiz birbirimizi tamamlıyoruz. Burada aileyiz. Mesela işitme engelli arkadaşımızla iletişim kurmakta bazen güçlük çekiyorum. O beni duyamıyor, ben onun el hareketlerini göremiyorum. O zaman ortopedik engelli ya da sağlıklı arkadaşlar bize yardımcı oluyor. Burada tüm dernek üyeleri gazetenin çıkması için bir işin ucundan tutuyor" diye konuştu.

"Senede iki defa hatırlanmak istemiyoruz"



16 sayfalık gazetenin aylık yayınlandığını dile getiren gazetenin imtiyaz sahibi ortopedik engelli Ayhan Güzel de, "Gazetemiz İstanbul ve Bursa'da da çıkıyor. İlk başlarda 15 günde bir yayınlanırken, maddi imkansızlıklar nedeniyle ayda bir çıkarmaya başladık. Biz senede iki defa hatırlanmak istemiyoruz. Bu gazeteyi çıkarma amacımız da bu. Birbirimizin gözü kulağı olmaya devam ediyoruz ve engellilerin sesini duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ceren Atmaca - Halil Karahan