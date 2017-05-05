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Bu göl 'gümüş' kaynıyor

Bursa’nın İznik gölünde her gün yakalanan tonlarca gümüş balığı Avrupa’ya ihraç ediliyor. Sürüler halinde gezerken ağlara takılan gümüşlerin kilosu 1 avroya satılıyor.

Bu göl gümüş kaynıyor
Bu göl 'gümüş' kaynıyor - Foto Galeri

05 Mayıs 2017 09:31
Bu göl 'gümüş' kaynıyor - Tıkla İzle

Yılda 4 ay yakalanan gümüş balığı avı başladı. Sadece Avrupa’da tüketilen gümüş balıkları İznik gölünde adeta kaynıyor. Göl kıyısında sürüler halinde gezen minik gümüş balıklarını yakalamak için İznikli balıkçılar seferber oluyor. Balıkçılar, göl kıyısını ağlarla çevirip tonlarca gümüş balığını yarım saatte yakalıyor. Balıkçılar, daha sonra gelen balık tüccarlarına tonunu 2 bin liradan satıyor.

Tüccarlar da kilosunu 1 avrodan İtalya, İspanya, Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Yakalaması kolay olan ve iyi gelir getiren gümüş balığı 4 ay boyunca İznik ve Orhangazili balıkçıların yüzünü güldürüyor. Türkiye’de pek bilinmeyen ve tüketilmeyen gümüş balığını işleyen Avrupa Birliği üyeleri ise kilosunu 14 avrodan satıyor.

22 yıldır İznik gölünde balıkçılık yapan Tangül Balıkçılık'ın sahibi İsmail Tangül, “Gümüş balığını İznik gölünde nisan ve aralık arasında tutuyoruz. Bu balıklar kıyıda sürüler halinde yaşıyor. Avrupa ülkeleri tercih ediyor. Ülkemizde bu balık bilinmiyor. Avrupa ise küçüklerini alıyor. Fritözde kızartıp yiyorlar. Bu balığı dünyaya Yunanistan tanıttı. Avrupa işlemesini yapıyor ve kilosunu 14 avrodan satıyor. Gümüş balığı daha önceki yıllarda İznik gölünde günde 15 ton yakalanıyordu. Şimdi günde 5 ton yakalanabiliyor” dedi.

İhracatçı firma sahibi Ahmet Demir, “Bu balığı biz Avrupa ülkelerine 20 yıldır ihraç ediyoruz. Biz kilosunu 1 avrodan ihraç ediyoruz. Bu balık yılda 4 ay boyunca yakalanabiliyor. İznik gölünden günde 5 ton balık çıkıyor” şeklinde konuştu. 

Burak Türker

Etiketler: bursa, göl, gümüş


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