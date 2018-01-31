Bu görüntü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti

Eskişehir’de kaydedilen bu görüntüler insanlık ölmemiş dedirtti. Geçimini karton ve kağıt toplayarak sağlayan bir kişi, Arifiye mahallasi Yemen sokakta karton arabasını sürerken bir anda yere yığıldı. Bir süre hareketsiz kalan karton toplayıcısına sokaktan geçen vatandaşlar yanına koşarak yardım etti. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar, yere yığılan şahsa yardım ederek kenarda bulunan banka oturttu. Çevrede bulunan esnaftan da yardım talep eden vatandaşlar, şahsa su vererek bir süre başında bekledi. Şekeri düştüğü için yere düştüğünü belirten şahıs ise iyi olduğunu dile getirdi. Bir süre oturarak dinlenen şahıs, kendisini toparladıktan sonra kendisine yardım edenlere selam vererek karton toplama arabasıyla yoluna devam etti.

Kadir Arslan

