Bu halılar akrep ve yılan gibi zehirli hayvanlara karşı koruyor

Gaziantep’in kırsal mahallelerinde genç kızların halk eğitim bünyesinde yaptıkları kıl halılar yoğun talep görüyor. Dünyanın bir çok ülkesine ihraç edilen halıları en çok Arap ülkeleri alıyor. Saraylarda kendisine yer bulan ve Anadolu da üretilen kıl halılara rağbetin sebebi ise yılan, akrep ve benzeri zehirli hayvanların bu halılardan kaçması olarak biliniyor.

El dokuma halı öğretmeni Zeliha Şahin kıl halıları birçok ülkeye ihraç ettiklerini belirterek, “Ürettiğimiz kıl halıları bir çok ülkeye ihraç ediyoruz. Kıl halılara Özellikle başta Dubai olmak üzere Arap ülkelerinden çok talep var. Dubai’deki saraylara çok gönderdik. Şu anda 15 kız öğrencimiz var bu sayı kışın daha çok artıyor. Bu kız öğrenciler dokudukları halılara karşılık ücret alıyor. Hem ekonomik özgürlüklerini kazanıyorlar hem de kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılıyorlar. Bir halıyı tecrübeye göre 7-10-15 gün arası yapıyoruz. Tasarımını onlar gönderiyor biz de ona göre yapıyoruz” dedi.

“Yılan ve akreplerden koruduğu için talep var”

Kıl halıların özelliğinin akrep ve yılan gibi zehirli hayvanlardan koruması olduğunu belirten Şahin, “Bu halılar eskiden çöl çadırlarında çok kullanılırdı. Sebebi ise zehirli hayvanlara karşı korumasıdır. O günden kalan bir kültürdür. Şimdi bile saraylarında bu kıl halıları kullanıyorlar” diye konuştu.

Halı dokumacılığı yapan kadınlar ise bu işi severek yaptıklarını, burada hem vakit geçirdiklerini hem de ailelerine ekonomik destek sağladıklarını ifade ettiler.

Lider Olgun - Mehmet Bulut

