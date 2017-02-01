Diğer
Kategoriler

Bu hastalık erkeklerde 3 kat fazla

Uzmanlar, idrar kaçırma rahatsızlığının erkeklere nazaran kadınlarda 3 kat daha fazla olduğunu söyledi.

Bu hastalık erkeklerde 3 kat fazla

01 Şubat 2017 09:28

Cinsiyet ve yaşa göre idrar kaçırmanın değişik tipleri, sebepleri ve tedavileri olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan, “İdrar kaçırma kadınlarda erkeklere nazaran 3 kat fazla görülmektedir. Kadınlarda görülme sıklığı yüzde 20 li 50 arasındadır. Gebeliğin son dönemlerinde görülen idrar kaçırması doğumdan sonra düzelmektedir. Kadınlarda fazla kilo, vajinal doğum, hormonal ilaç kullanımı, şeker hastalığı, rahmin ameliyatla alınması, nörolojik hastalıklar, ışın tedavisi sonrası risk artmaktadır. Erkeklerde idrar kaçırma oranı yüzde 12 civarında olup, parkinson hastalığı, bunama, ilaç kullanımı, prostat büyümesine bağlı veya taşma tarzında olabilir. Prostat ameliyatı sonrası da gelişebilir” dedi.

İdrar kaçırma sıklığının ilerleyen yaşla birlikte arttığını ifade eden Özcan Atahan, “Yaşlanma ile birlikte organ sistemlerinin dolum kapasitesi azalmaktadır. Benzer şekilde her iki cinsiyette yaşlanma ile birlikte mesane kapasitesi, mesane elastikiyeti ve idrar akma hızı azalır. Genelde 4 tip idrar kaçırma durumu vardır. Öksürme, hapşırma, ağır bir şey kaldırma, egzersiz yapma ile idrar kaçırma durumuna stres tipi idrar kaçırma adı verilir. Sıkışma tipi idrar kaçırma, aniden gelen idrar yapma hissi sonrası tuvalete yetişemeden idrar kaçırma durumudur. Karma tip idrar kaçırma ise bu iki halin beraber eşlik ettiği idrar kaçırma durumudur. Taşma tipi idrar kaçırmada idrar torbasının tam boşaltılamaması sonucu damlama tarzında sürekli idrar kaçırma olur. Bazen pozisyon değiştirmekle, hissetmeden, sürekli bir şekilde, cinsel ilişki esnasında veya uykuda farkında olmadan idrar kaçırma da görülebilir” diye konuştu.

Prof. Özcan Atahan, “Fiziki muayene, tam idrar, idrar kültürü, radyolojik filmler, ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri uygulanır. Kaçırma tipi, sorunun şiddeti ve altta yatan sebebine göre tedavi planlanır. İdrar kaçırma, toplumda sık görülen ama hastalar tarafından fazla önemsenmeyen, hekimler tarafından da yeterince sorgulanmayan önemli bir rahatsızlıktır” şeklinde konuştu. 

Abdullah Çibir

Etiketler: erkekler, hastalık


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!