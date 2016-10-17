Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde oturan Rus Yana Krall, Düden Park’ta köpeğini gezdirirken, ağaçların arasında yavru bir kedinin sürekli miyavladığını fark etti. Yana, kediye bir aracın çarptığını zannederek veteriner kliniğine götürdü. Veterinerin, yavru kedinin anüs bölgesinin sert bir cisimle parçalandığını belirlediğini söyleyen Yana, tedavisi yapılan kediyi iki gün evinde beslediğini daha sonra evinin karşısındaki parka bıraktığını belirtti. Genç kadın, aynı kediyi 3 gün sora yine aynı şekilde acı çekerken yaralar içinde buldu.

Kedinin tecavüze uğradığını ve bıçaklandığını belirten Krall, "Yavru kedi tecavüze uğramış ve arka kısmı bıçakla parçalanmış. Bacağında, sırtında kesiler vardı. Ağır durumdaydı. Veterinere götürdüm ve veteriner ölmek üzere olduğunu hemen ameliyata alınması gerektiğini söyledi" dedi.

700 TL bakım masrafı bulunan kedi için para topladığını da belirten Krall, "Hayvanseverler devreye girdi. Aramızda para topladık, ameliyat yapıldı. Ancak kedi enfeksiyon kaptığı için dikişleri patladı. Başka veterinere götürdük o da enfeksiyon geçerse yaşayacağını söyledi. Kedinin durumuna üzüldüm. 3 gün ağladım" diye konuştu.

"Durumu kritik"

Kesileri dikişle kapatılan ve ileri derecede enfeksiyon kaptığı belirtilen kedinin yaşam savaşı ise devam ediyor. Veteriner Hekim Hüseyin Akyüz, kedinin durumunun kritik olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kedi bana geldiğinde sadece aşırı büyüklükte deri kaybı vardı. Enfeksiyonları vardı. Arka bölümde bir deformasyon görmedim. Etrafında büyük kesiler vardı. Cam parçasıyla kesilmiş gibiydi. Paramparçaydı. İlk atılan dikişlerin ardından et parçaları ölmüştü onları temizleyip yanaştırabildiğimiz kadar deriyi birbirine yaklaştırdık. Bakımını yapıyoruz şu anda düne kadar durumu iyiydi ama bugün biraz yemeyi azalttı. Durumu şu anda kritik" dedi.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, yavru kediye yapılan vahşeti kınayarak, bugün küçük bir hayvana yapılan olayın yarın çocuklara da yapılabileceğini kaydetti.

Kediye şiddetin yakın bölgeden gelen kişi veya kişilerce yapıldığını belirten Yanık, "Şuan yavru kedimiz yaşam savaşı veriyor. Başka canlıların zarar görmesini istemiyoruz. Bu kapsamda caydırıcı olması amacıyla bölgeye, belediyeden güvenlik kamerası takılmasını talep edeceğiz. Daha olmazsa biz kendi imkanlarımızla bu işi yapacağız. Bu olayı gören veya duyanlar varsa, polise bilgi versin" ifadelerini kaydetti.