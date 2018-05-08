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Bu iki Tevrat’ın değeri 8 milyon lira

Bilecik’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 8 milyon lira olan 2 adet Tevrat ele geçirildi.

Bu iki Tevratın değeri 8 milyon lira

08 Mayıs 2018 11:24

Sakarya-Bilecik karayolu üzerinde bulunan Vezirhan beldesi yakınlarında bir duyum alan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı. Şüpheli bir otomobil içerisinde yapılan aramada, ceylan derisi üzerine işlenmiş, altın varaklı ve zümrüt ve yakut taşlarla süslenmiş piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 2 adet Tevrat ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan Ö.S., F.G., Ö.F.V., F.F., ve V.D. isimli şüpheliler ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cem Kaan Toka

 

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