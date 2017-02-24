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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Elektrik kesintisi yaşanacak

Osmaniye, Hatay, Mersin, Adana ve Nevşehir olmak üzere 5 ilde elektrik kesintisi yaşanacak.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Elektrik kesintisi yaşanacak

24 Şubat 2017 09:27

5 ilimizde elektrik kesintisi uygulanacak. İşte o il ve ilçeler;

Osmaniye’de elektrik kesintisi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Şubat Pazar günü, Düziçi ilçesi Yenice Haruniye Mahallesi'nde 09:00-12:00 saatleri arasında enerji kesintisine gidilecek. 

Hatay’da elektrik kesintisi

Hatay’ın Dörtyol, Reyhanlı, Payas, Yayladağı ve Defne ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Şubat Pazar günü, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi 406 Sokağa 08:30-17:30 saatleri arasında, Özerli Mahallesi 3 Nolu Deniz Yolu Sokağa 09:00-15:00 saatleri arasında, Reyhanlı ilçesi Cüdeyde Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi AhiEvran Caddesine 09:00-12:00 saatleri arasında, Yayladağı ilçesi Görentaş Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Çekmece Mahallesine 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. 

Mersin’de elektrik kesintisi

 Mersin’in Erdemli, Mut, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Şubat Pazar günü, Erdemli ilçesi Alata Mahallesi, Adnan Menderes Mahallesi, Kargıcak Mahallesi, Fatih Mahallesi, Merkez Mahallesi, Akdeniz Mahallesi ve Yarenler Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Koyuncu Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Mut ilçesi Doğancı Mahallesi, Kale Mahallesi, Kültür Mahallesi ve Yatırtaş Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar ilçesi Korukent Mahallesinde 08:30-14:00 saatleri arasında, Yenişehir ilçesi 50.Yıl Mahallesi 27142, 27134, 27148, 27150, 27152 ve 27128 sokaklarda 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek. 

Adana’da elektrik kesintisi

 Adana’nın Seyhan, Sarıçam, Karataş, Ceyhan ve Yüreğir ilçelerinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Şubat Pazar günü, Seyhan ilçesi Zeytinli ve Gökçeler Mahalleleri ile Soda Tuz İşletmeleri, Sebat Tarım, Beyza, Arpağ Dayanıklı Tüketim, Şimşek Jeneratör, VSB Çiçekçilik, Akdeniz Otomotiv, Yıldırım Saç Metal, Ünkar Lojistik, Çimsa, Dönkasan, Man Servisi, Çukurova Petrol, Nurdamla Plastik, Özalpsan Plastik, Genel Sigorta, Aksa Jeneratör, Akyem, Borusan Makina, Hasçelik, Alfa Tek Makina, Adanur Çelik, Naska Gıda, Dalpa, Çukurova UN, Maba Tarım, Eksim Plastik, Medeni Baskül, Güney Un ve KSG’ye 10:00-11:00 saatleri arasında, İstiklal Mahallesi 40058, 40056, 40052, 40044, 40028 ve 40054 sokaklar, Döşeme Mahallesi 60100, 60101, 60010 ve 60008 sokaklar, Hurmalı Mahallesi 34020, 34024 ve 34030 sokaklar ile Sedef Otel, Kemal Matbaası ve Seyhan Belediyesi Kültür Merkezine 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Sarıçam ilçesi Esentepe, Yeşiltepe, Boynuyoğun ve Sofudede mahallelerinde 17:00-18:00 saatleri arasında, Karataş İlçesi Yassıveren, Meletmez, Dolaplı, Çavuşlu, Karagöçer, Sarımsak ve Kapı mahalleleri ile ASKİ Su pompalarında, Turkcell Bas İstasyonu, Vodafone Baz İstasyonu ve Kapı İlköğretim Okulunda 09:00-11:00 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Yarsuat, Küçükkırım, Esentepe, Belediye Evleri ve Koruklu mahallelerinde 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Yüreğir ilçesi Çağırkanlı, Cırık ve Kadıköy mahalleleri ile Kadıköy İlköğretim Okulu, Cırrık İlköğretim Okuluna 09:00-11:00 saatleri arasında, Levent Mahallesi Levent, 1819, 1820, 1821, 1762, 1764, 1759, 1763, 1758, 1760, 1761, 1715, 1822 ve 1746 sokaklara 09:00-12:00 saatleri arasında, Kayarlı, Denizkuyusu, Aydıncık, Doğankent Bahçelievler, Doğankent Cumhuriyet ve Doğankent Kışla Mahalleleri ile Elektronik Birlik, Pakyürek, Köseoğlu İş Merkezi, Stropol Yapı Malzemeleri, İl Sağlık Müdürlüğü Depo, Topçular Tarım, Şahin Yem, Bahar Ziraat, Ulaş Tarım, Dako Tohum, Kaplan Tekstil, Ulusoy Tekstil, Tekbaş Tarım, Sebat Tarım, Keskinler Tarım, Çalışkanlar Tarım, Özkanlılar Tarım, Tavaş Yem, Sa-Su Su Ürünleri, Barbaros Pamuk, Denizli Kardeşler, Gözü Kara Tarım, Şeneller Tarım, Star Gıda, Eşmeler Tarım, Çalışkanlar Tarım, Daş Narenciye, ÇTG A.Ş, Tarımsal Araştırma, Sena Tarım ve Yentaş Tarım’a 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. 

26 Şubat Pazar günü programlı elektrik kesintisi yaşanacak

Nevşehir 2 işletmesi sorumluluk alanı içerisinde yer alan bazı bölgelerde 26 Şubat Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak.
MEDAŞ Nevşehir 2 işletme sorumluluk alanı içerisinde yer alan Misliova TM’de yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle Derinkuyu-Yazıhüyük arasında bulunan tarımsal sulamalar, Yazıhüyük,kiledere arası tarımsal sulamalar, Derinkuyu-Orhanlı arası tarımsal sulamalar, Derinkuyu-Ağcaşar arası tarımsal sulamalar, Derinkuyu-Çakıllı arası tarımsal sulamalar, Derinkuyu su arıtma tesisi, çekmi yaylası, çilek kök, 211,213,215,218,222 ve 224 nolu köklerde çilek fabrikası, Yükseller, Bereket ve Çiftçioğlu un fabrikalarında, Neveksan süt çiftliği bölgelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 26 Şubat Pazar günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında programlı elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.  

Etiketler: adana, elektrik kesintisi, Hatay, mersin, osmaniye


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