Bu illerde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor |22 Ekim yurtta hava durumu

Yağışların; Rize ve Bitlis çevreleri ile Artvin'in kıyı, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzey, Güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı bulutlu 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 19