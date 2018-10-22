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Bu illerde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor |22 Ekim yurtta hava durumu

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor |22 Ekim yurtta hava durumu
Bu illerde yaşayanlar dikkat: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor |22 Ekim yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın kuzeydoğusu, Akdeniz, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Malatya dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Rize ve Bitlis çevreleri ile Artvin'in kıyı, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise kuzey, Güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 19
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı bulutlu 23
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 22
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 15
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 19  

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