Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor |30 Ocak Salı yurtta hava durumu

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11

İzmir: Az bulutlu ve açık 16

Adana: Az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -2

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11