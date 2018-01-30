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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor |30 Ocak Salı yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinde Kastamonu kıyılarının yağmur ve sağanak, Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor |30 Ocak Salı yurtta hava durumu

30 Ocak 2018 09:33

 Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 8
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11
İzmir: Az bulutlu ve açık 16
Adana: Az bulutlu 16
Antalya: Az bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -2
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11 

Etiketler: kar

 

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