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Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar geliyor |7 Mart Çarşamba yurtta hava durumu

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı geldi. Yağışların hafif olmak üzere yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar geliyor |7 Mart Çarşamba yurtta hava durumu

07 Mart 2018 09:10

Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu Bölgesi geneli ile Samsun, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile yarın Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4 ile kar uyarısı

 

 

 

Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Konya ve Karaman dışında İç Anadolu Bölgesi geneli ile Samsun, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile yarın Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4 ile kar uyarısı

Yağışların hafif olmak üzere yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 21
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 20
Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 23
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde hafif yağmurlu 19
Erzurum: Çok bulutlu, hafif olmak üzere yarın sabah saatlerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 19  

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Etiketler: bugün hava nasıl olacak, kar, Meteoroloji, yağış

 

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