Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı - 10 Eylül Pazartesi yurtta hava durumu

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığımevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.) 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri ile öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; akşam saatlerinden itibaren doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.) 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29