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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den yağış uyarısı |19 Eylül Çarşamba yurtta hava durumu

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den yağış uyarısı |19 Eylül Çarşamba yurtta hava durumu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den yağış uyarısı |19 Eylül Çarşamba yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesim yüksekleri ile Van ve Hakkari'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık 25
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Bursa: Parçalı bulutlu 29
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Parçalı bulutlu 24
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesim yüksekleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Erzurum: Parçalı bulutlu 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35  

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