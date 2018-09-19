Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den yağış uyarısı |19 Eylül Çarşamba yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Bursa: Parçalı bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesim yüksekleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35