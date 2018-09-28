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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den yağmur uyarısı | İstanbul'da hava nasıl olacak?

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den yağmur uyarısı | İstanbul'da hava nasıl olacak?
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den yağmur uyarısı | İstanbul'da hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Kocaeli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artması bekleniyor. 

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 25
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı çok bulutlu 20
Erzurum:Az bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34  

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