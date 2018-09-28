Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den yağmur uyarısı | İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 25

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı çok bulutlu 20

Erzurum:Az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34