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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının azalarak kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor

13 Şubat 2018 08:55

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının azalarak kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif kuvvette, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu 8
İstanbul: Çok bulutlu 10
İzmir: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3
Diyarbakır: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 10 

 

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  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

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  • Trabzon

    Trabzon 10°C

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