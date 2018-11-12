Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor |12 Kasım yurtta hava durumu

Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası yer yer pus ve sisli 19

İzmir: Az bulutlu 20

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 19

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 9

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19