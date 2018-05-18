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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor |18 Mayıs Cuma

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Karaman ve Niğde dışında İç Anadolu bölge geneli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor |18 Mayıs Cuma

18 Mayıs 2018 09:42

Yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun ve Sinop'un iç kesimleri, Kastamonu'nun doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 28
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bugün(Cuma) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 23
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 21
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30  

 

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