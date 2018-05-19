Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor |19 Mayıs Cumartesi

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Bayburt ile Tokat'ın doğusu, Sivas'ın kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 26

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 35

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor 22

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu 32