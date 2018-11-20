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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor |20 Kasım yurtta hava durumu

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor |20 Kasım yurtta hava durumu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor |20 Kasım yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Aydın, Muğla ve Karabük çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 15
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 21
Adana: Parçalı ve az bulutlu 23
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 21
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 21
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 17
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu 17
Erzurum: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 14
Diyarbakır: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 17  

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