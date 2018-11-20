Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor |20 Kasım yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 17

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu 17

Erzurum: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 14

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 17