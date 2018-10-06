Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor |6 Ekim yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 25

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 18

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29