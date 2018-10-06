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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor |6 Ekim yurtta hava durumu

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor |6 Ekim yurtta hava durumu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor |6 Ekim yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yer yer hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. 

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 25
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı bulutlu 18
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29  

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