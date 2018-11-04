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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 Yağışların akşam saatlerinden itibaren Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıyurdun güney kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
İstanbul: Parçalı bulutlu 21
İzmir: Az bulutlu ve açık 24
Bursa: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu sağanak yağışlı 26
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı bulutlu 20
Trabzon: Parçalı bulutlu 19
Erzurum: Parçalı bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18  

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