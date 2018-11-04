Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıyurdun güney kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Parçalı bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 24

Bursa: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusu sağanak yağışlı 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 26

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18