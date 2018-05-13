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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor |13 Mayıs Pazar hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Toroslar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor |13 Mayıs Pazar hava durumu

13 Mayıs 2018 09:42

Yağışların Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa çevreleri ile Batman'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerinde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, kuzey, iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen kesimlerde yağış anında kuvvetlice esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 19
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 20  

 

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