Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor |4 Ekim yurtta hava durumu

Yağışların Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, batı kesimlerde yer yer orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı, yer yer puslu 23

İzmir: Az bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde kuvvetli, akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerde çok kuvvetli olması bekleniyor) 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31