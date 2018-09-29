Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağış geliyor

Yağışların gece saatlerinden itibaren Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Güney Ege ve Batı Akdeniz ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 27

Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı bulutlu 23

Erzurum: Az bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34