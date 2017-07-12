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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağmur geliyor |12 Temmuz Çarşamba yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağmur geliyor |12 Temmuz Çarşamba yurtta hava durumu

12 Temmuz 2017 08:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile güneydoğu kesimlerde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 

Etiketler: hava durumu, yağmur


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