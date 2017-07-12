Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağmur geliyor |12 Temmuz Çarşamba yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile güneydoğu kesimlerde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41