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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağmur geliyor| 14 Temmuz Cuma yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Tekirdağ, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yağmur geliyor| 14 Temmuz Cuma yurtta hava durumu

14 Temmuz 2017 08:37

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile güneydoğu kesimlerde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ISTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KARAMAN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile öğle saatlerinde Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE °C, 30°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 25°C
parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Etiketler: hava durumu, İstanbul, Meteoroloji, rize, tekirdağ, yağmur


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