Bu ısıtıcı bilgisayarlardan az enerji harcıyor

Yozgat’ta 20 yıldır bilgisayar tamiratı yapan Mustafa, Şemsettin ve Derviş Karabacak isimli kardeşler, üzerinde beş yıl boyunca çalıştıkları proje ile bilgisayardan daha az enerji harcayan ısıtıcı geliştirmeyi başardılar. Bütçe dostu proje aynı zamanda çevre dostu ve montaj da gerektirmiyor. En cazip yönü ise diğer elektrikli ısıtıcılara göre yüzde 70 enerji tasarrufu sağlaması.

“Proje üzerinde 5 yıl AR-GE çalışması yaptık”

AR-GE çalışmalarının 5 yıl sürdüğünü belirten Mustafa Karabacak, “Uzun uğraşlar sonucu ısınmada oldukça tasarruf sağlayacak ısıtıcımızı tamamlayarak faydalanmaya başladık. Kendi denemelerimizi yaptık ve günün 24 saatinde çalışması halinde bir bilgisayardan daha az elektrik tükettiğini tespit ettik. Vatandaşımız evinde elektrikli ısıtıcı kullandığında aylık yüklü miktarda fatura öderken bizim geliştirdiğimiz sistem sayesinde bir lamba gideri kadar ancak elektrik harcanmış olacak. Kısacası az enerji ile daha verimli ısınma sağlamış olacağız” dedi.

“Katı yakıtlara ve doğalgaza göre daha tasarruf sağlıyor”

Isıtıcının katı yakıtlara ve doğalgaza göre daha fazla tasarruf sağladığını belirten Karabacak, “Isıtıcı sistemi üzerinde uzun zamandır çalışmalar yaptık ve denemeler sonucunda yüzde 70'e yakın enerji tasarrufu ve ısı verimliliği sağladık. Yozgat’ta kış aylarında ısınma giderleri çok fazla ve vatandaşlarımızı da ısınmada farklı arayışlara itiyor. Biz de bu kapsamda vatandaşlarımızın tasarruf sağlayarak ısınmada verim almaları için normal bir masaüstü bilgisayardan daha az elektrik harcayan katı yakıtlara ve doğalgaza göre daha tasarruflu olan elektrikli ısıtıcımızı geliştirdik” şeklinde konuştu.

Isıtıcının patenti için işlemlere başladıklarını da söyleyen Mustafa Karabacak, “Şu an için patent işlemleri sürüyor. Isıtıcıyı almak isteyen ya da merak eden vatandaşlarımız firmamıza gelerek ısıtıcımızı inceleyebilir ve detaylı bilgi alabilir” ifadelerine yer verdi.

Alpaslan Demir

