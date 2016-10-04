15 yıl önce tornacılık ve kaynakçılık yaparken, kuklaya olan sevdasından dolayı işi bırakan ve İstanbul yollarına düşen kukla sanatçısı Adem Ocaktan, uzun zaman ailesinin bile ne yaptığına anlam veremediğini söyledi. Kukla sanatına, çocukluğunda Hacivat-Karagöz resimleri çizerek, onları seslendirmekle başladığını dile getiren Adem Ocaktan, “Çocuklukta Hacivat ile Karagöz tasvirleri çizerek onlara sesimle can verirdim. Bu, beni zamanlar kuklalara yöneltmeye başladı. Yani çıkış kaynağım Karagöz-Hacivat. Sonra İstanbul’da üstatlardan ders aldım. Kayseri’ye döndüğümde önce küçük kuklalar yaptım. Sonra daha farklı kuklaları nasıl yapabileceğimi düşünürken aklıma uçuk kaçık fikirler gelmeye başladı” dedi.

“Annem 'nasıl kız bulacaksın' dedi”

“Bu işleri yaptığım için bana deli diyorlardı” diyen Adem Ocaktan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Annem bile bu işleri yaparak 'nasıl kız bulacaksın' diye kafamın etini yedi zamanında. Tabi, ben azimle, hırsla pes etmedim ve savaştım. Sonuçta bugüne kadar geldik. Şimdi çok memnunum, bu iş bana mutluluk veriyor, evimi bununla geçindiriyorum. İnsanların yüzündeki gülümsemeyi görmek gerçekten mutluluk veriyor bana. Bırakmayı düşünmüyorum. Tam tersi, sonuna kadar götürmeyi düşünüyorum.”

“Kuklalarımla sohbet ederim”

Çocuğunun da kukla sanatına ilgi duyduğunu kaydeden Ocaktan, “Kuklalar evladım gibi, onlara kendimden bir can veriyorum gibi hissediyorum. Bazen sohbet bile ederim” dedi. 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasının kendisi için dönüm noktası olduğunu ifade eden Ocaktan, bundan sonraki süreçte yurtdışı da dahil olmak üzere, daha büyük projelerde yer alacağını belirtti.

“Ailelere tavsiyem; çocukların hobilerine imkan tanımaları”

Kendisini bu duruma getiren nedenin, hobisinin üzerine gitmek olduğunu vurgulayan kukla sanatçısı, ebeveynlere şu önerilerde bulundu:

“Ben de hobimin üzerine gidip bu şekle gelebildim. Çok mutluyum, evime buradan ekmek götürüyorum. Başka bir iş yapar mısınız derseniz, yapmam. Annelere babalara tavsiyem, çocuklarımızı hangi işte mutlu oluyorsa o iş üzerine yoğunlaştırmaları.”

Selma Kara