'Bu ittifak Türkiye’yi selamete çıkaracak bir ittifaktır'

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın TGRT Haber Gündem Özel Programı’na konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin Adan, Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin örnek bir mücadele verdiğini belirterek, “Türk milleti Afrin’i bütün kalbiyle desteklemektedir, bundan onur duyuyoruz. Afrin’de bir gecikme yok, başarılı bir mücadele var. Sivil vatandaşların zarar görmemesi için tedbirli bir şekilde TSK orada bir görev üstlenmiş durumda. Çok kısa bir süre içerisinde Afrin, Afrin’deki vatandaşların can güvenliğinin korunduğu, Afrin’de olan vatandaşların rahat edeceği ortama dönüşecektir. Afrin ile ilgili TSK’nın verdiği mücadeleyi küçük gören, orayı değişik anlamlar yükleyerek Türk milletine ihanet eden belli güçlerle paralellik sağlayan açıklamalar bizi üzmektedir.

Bizim coğrafyamız hassas bir coğrafya. Bugün Afrin’de ortaya çıkan silahlar, oradan zaman zaman Türkiye’ye yapılan saldırılara baktığımızda orada büyük bir silah tahkimatının yapıldığı, ilerde Türkiye’ye zarar vermek için her türlü altyapı çalışmalarının yapıldığını görüyoruz. Bizim sınırlarımızda niye bu silahlar var? PKK terör örgütü PYD altında şekillenmiş, oradan Türkiye’ye zarar vermek için yapmış oldukları planlar başlarına yıkılacaktır. Türk milleti bunları affetmeyecektir. Oradaki mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Biraz daha geç kalsak bize zarar verecek çok büyük tehlikelere öncülük yapacak bir alçaklıkla karşı karşıya kalacağımız gün gibi açıktı” diye konuştu.

"TÜRK ORDUSUNUN YANINDA OLMAMALARI GEREKÇESİNİ ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR, BUNU YÜZDE YÜZ İHANET OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ”

“Türkiye’de belli bir kesimin ne söylediğini anlamakta zorluk çekiyorum” ifadesini kullanan Adan, “Yüzde yüz ihanetle örtüşen açıklamalar var. Türkiye bu süreçte Irak’ta, Suriye’de çok büyük haksızlıklara şahitlik ettik. Bu haksızlıklara baş kaldırmayan, Irak’ta 2 milyon insan öldürülürken, binlerce kızın iffetini koruyamadığı şartlarla karşı karşıya kalmışken, Suriye’de 3.5 milyon insan kendi hayatını kurtarmak için kendi topraklarını, ailesini bırakıp göç edilmeye mecbur edilirken ses çıkartmayanlar, Afrin’den bize ses çıkartıyorlar. Bunu anlamak çok zor ve bugün terörün beslendiği bir karargah olan Afrin’e, TSK’nin verdiği meşru mücadeleyi birilerinin propagandalarına malzeme teşkil edecek şekilde ortaya bazı iddialar atmasından utanıyoruz. Bu memleketin toprağında, bu vatanda yetişmiş, bu memleketin vergileriyle okumuş veya bu devletten aylık alarak yaşayan insanların Afrin’de Türk ordusunun yanında olmamaları gerekçesini anlamakta güçlük çekiyor, bunu yüzde yüz ihanet olarak değerlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Adan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bir yerde mücadele verildiğinde silahlı kuvvetlerin bütün ülkeler adına söylüyorum orduları o ülkenin medeniyetini, ahlak anlayışını temsil ederler. Biz imparatorluk kurmuş bir milletiz ve hiçbir zaman bir başka ırka, mezhep ve ırk sayikiyle birilerini yok etmeye endeksli bizim tarihimizde herhangi bir mücadeleyi görmek mümkün değil. Dolayısıyla TSK, çocukları, aileleri vurmaz. TSK, hem Afrin’de bulunan vatandaşlara işkence yapan, oradaki Kürt vatandaşlara, Arap ve Türkmen vatandaşlarda acımasızca bir takım zorlamalara öncülük yapan PYD, Türkiye’ye yönelikte lojistik destek sağlayarak, oradan birilerini göndererek bu milletin askerine, bu milletin birliğine, bu milletin kardeşliğine kurşun sıkan alçak bir örgüt var. Bu örgüt Türkiye’yi taciz ediyor ve Türk devleti haklı olarak Türk milletini korumak adına bir irade ortaya koyuyor. Bu tehdit ortadan kalkacak, Türkiye güçlüdür. Bir diğer ülkelerin silahlı kuvvetlerinin bir yere gittiklerinde yaptıklarına baktığımız zaman işte ABD’nin Irak’ta yaptıklarına bir bakın.”

"PKK PYD’DİR, PYD PKK’DIR BU BELLİ, BUNU TARTIŞMAYA GEREK YOK"

Sivil toplum kuruluşları ve Türk Tabipler Birliğinden operasyonun durdurulmasına yönelik açıklamalara ilişkin Adan, “Türkiye’nin değerleriyle çatışan, bu coğrafyadaki haklılığını kavramayan, bunları anlamak zor, yüzde yüz ihanetin içerisinde yer alan açıklamalar. Savcıların devreye girmesi lazım ve bunlardan hesap sorulması lazım. Bu ülkede yaşayacaksın, bu ülkenin menfaatleri konusunda ortaya konulan iradeyi aşağılayacaksın, onları suçlu duruma düşüreceksin, bu ülkede elini kolunu sallaya sallaya gezeceksin, bunlara bu imkan tanınmamalı. Hukuki prosedürün devam etmesi gerekir. Türkiye şu anda büyük bir mücadelenin içerisindedir. Türkiye’ye büyük bir haksızlık yapıldı. PKK PYD’dir, PYD PKK’dır bu belli. Bunu tartışmaya gerek yok. ABD, PYD’ye binlerce tır silah veriyor. Niye veriyor bu silahları? PYD’nin iddiası ne? PYD/PKK’nın amacı Türkiye’yi bölmek, parçalamak ve kardeş kavgasına sokmak. DEAŞ’a en büyük darbeyi Türk devleti indirdi. Biz bir NATO ülkesiyiz. ABD ile de münasebetlerimiz ortada.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ’ı gelin beraber bitirelim dediğinde buna itiraz edilmiştir. DEAŞ’ı bitirmek için mücadele talip olan NATO ülkesi ABD’ye bir teklif getiriyor ve ‘gelin bu meseleyi beraber çözelim’ diyor ancak ‘hayır bu meseleyi PYD ile çözeceğiz’ iddiasını herkes görüyor. Bugün dünyada PYD’ye yapılan destek ABD’nin bu coğrafyaya yapılan ihaneti ön plana çıkartmış ve ABD’nin politikalarının Türkiye’ye yönelik bir haksızlık yaptığı yönünde kanaate dönüşmüş. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir. Irak’lı, Suriye’li güçlü Türkiye’de mutludur. Biz bir başka ülkenin topraklarını ele geçirmek, başka bir ırkı yok etmek üzere bizim medeniyetimizde böyle bir gerekçe söz konusu değil. Biz 30 senedir bir gül bahçesine sokarcasına şehitler vermekteyiz. Türkiye bu meseleyi bir an önce çözmesi lazım. PKK terör örgütünü çözmek, milletin birliğini, beraberliğini korumak, Türkiye’nin kalkınmasını sağlamak, Türkiye’nin enerjisini toprağa vermeden bir aydınlık geleceğe taşımak için Afrin’deki mesele çözülmeli ve onun devamında o bölgede bizim için çok önemli olan bölgelerdeki terör örgütlerinin tamamı temizlenmelidir” dedi.

"BİZ ABD’LİLER NE DER, RUSLAR NE DER DEĞİL, TÜRK MİLLETİNİN MENFAATİ NEYSE ONU YAPMAK NOKTASINDAKİ KARARDAN YANAYIZ"

Adan, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Fransa’nın hemen komşusu veya ABD’nin hemen komşusu bir ülke terör yapıyor ve ülkenizi böleceğim diyor. Orada canlı bırakmazlar, herkesi yok ederler. Irak’ta, ABD’nin ordusunun hapishanelerde yaptıkları, masum insanların namusuyla ilgili yaptıkları utanç vesikasıdır. Türk devleti kendini korumak adına bir iradeyle karşı karşıyadır ve Afrinlilerin daha özgür olması, terör örgütlerinden kurtulması noktasında bir iradeyi temsil ediyoruz. MHP, Türk milliyetçiliğinin fikir kaynağıdır. Biz ABD’liler ne der, Ruslar ne der değil, Türk milletinin menfaati neyse onu yapmak noktasındaki karardan yanayız. 30 senedir Irak’ı yakıp yıktılar, aldıkları sonuçlar belli. Suriye’de yaptıkları belli. Amerikalılar bu coğrafyaya ihanet ediyorlar. Şu anda Afrin’e de girmemize karşıydılar, girdik. Oraya’da gireceğiz. Türk devleti büyük bir devlettir, bunu karşısına alabilecek iradeye sahip olabileceklerine inanmıyorum. Tırlar ile silahları PYD’ye gönderiyorlar ama sonuçta PYD’liler o silahları bırakıp kaçacaklar. Bu millete karşı dünyanın en modern silahlarını da getirip verseniz bırakıp kaçacaklar. Amerikalıların ortaya koyduğu inançsızlık oradakilerin de kafasında şekillenmiş durumda.

Türk milletine ihanet eden, merhametine, sevgisine, kardeşliğine silah sıkmak isteyenler hüsran olacaklardır. Biz bu inancı taşıyoruz. ABD, Rusya ne der değil, eğer bizi tehdit eden bir terör meselesi varsa biz onunla yüzleşiriz. ABD’de karşı çıksa yüzleşiriz, yüzleşmek mecburiyetindeyiz. Her dönemin şartları değişik olabilir ama biz milliyetçiler olarak her zaman milletimize güvendik. Kendimizi korumak için de başkasına ihtiyaç yok, imana, inanca ihtiyaç var. Türkiye davasında haklıdır. Biz bir yeri işgal etmiyoruz. Bize oradan çıkın diyorlar. Peki, ABD’liler niye 20 senedir Irak’talar, ne arıyorlar Suriye’de. Şu anda Batı’nın, bize düşmanlık yapanların, ABD’nin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Türkiye’yi bölmek noktasında PYD’ye destek verdiklerine inanıyoruz, Türkiye’yi bölemezler, PYD’de, Türkiye’ye karşı mücadele veremez. Afrin’den sonra da gerekli sonuçlar alınacak ve Türk devleti ile burada bir barış, demokrasi getirmek istiyorlarsa, kardeşliği getirmek istiyorlarsa milletimizin dediklerine dikkat etmek mecburiyetindeler.“

“CHP, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN KURDUĞU PARTİYLE YAKIN UZAK İLİŞKİSİ YOKTUR”

CHP’nin operasyon öncesinde, sırasında ve daha sonra yapılan açıklamalarıyla ilgili Adan, “CHP’nin kafası karışık. Eğer bugün Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsa CHP’yi kapatırdı. CHP, MHP’ye hükümet kurma modelini getirdiğinde HDP destekli MHP-CHP hükümeti modelini getirdi. FETÖ denilen terör örgütünün yayın organları, gazeteleri, televizyonları da bu projeye destek veriyordu. Görüyoruz şu anda HDP ile birlikte ortak program yapan, Afrin’deki mücadeleye önceleri karşı çıktılar, sonradan bir manevra yaptılar. Ama sivil toplum örgütlerinin yaptıkları açıklamaları da kendi gruplarında dile getirerek sahip çıktıklarına şahit oluyoruz. Kafası karışık nerede durduğu belli değil CHP’nin. CHP şu anda Türkiye’ye zarar veren politikaları temsil etmektedir. CHP, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partiyle yakın uzak ilişkisi yoktur.

Dün akşam bir meclis üyeleri vardı televizyonda. Bizim PKK olarak gördüğümüz yüzde 100 PKK’nın yan kuruluşu değil esası olan bölücülerin milletvekilleriyle niye beraber değiliz diye yakınıyordu. ‘Türk milletini, Türk devletini, Türk Silahlı Kuvvetlerini tükürükleriyle boğar PKK’ diyen milletvekiliyle CHP niye beraber değiliz diye üzüntü duyuyor. ‘Burası Kürdistan’dır, burayı böleceğiz’ diyen milletvekilleriyle niye beraber değiliz diye üzüntü duyuyor. Şimdi Doğu’da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hendekler kazıldı, oralara model silahlar konuldu ve o silahlar askerimizi, vatandaşlarımızı şehit etti. Hendekler kazılması elle olmadı, makinalarla kazıldı. Diyabakır Belediyesinin araçlarıyla, dozerleriyle, oradaki devletin kalkınmayı sağlamak noktasında verdiği yardımlarla alınan araçlarla bu hendekler kazıldı. Bu hendekleri kazıyan belediye başkanları niye tutuklu diye üzüntü duyuyor CHP. Bu milletin her bir mensubu onurlu yaşama, birinci sınıf yaşama hakkına sahip bizim sistemimizde. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürtler birinci sınıf yaşama iradesine sahip. Özbeöz kardeşlerimiz. Türkiye’de Türk-Kürt çatışmasını çıkarmak Türkiye’nin en kabul edilmez gerçeğidir. Türkiye’de bir Kürt-Türk çatışmasına asla milletimiz izin vermez. MHP var oldukça da bu izni vermez. Ama Türkiye’de bu çatışmaları ön plana çıkartmak isteyen, halkı kışkırtan PKK’nın siyasi uzantılarıyla niye beraber değiliz diye üzüntü duyan bir CHP’yi anlamak zor” ifadelerini kullandı.

"KONTROLLÜ DARBE DEMEK İHANET BİR KERE"

FETÖ’nün söylemleriyle CHP’nin söylemlerinin örtüştüğü eleştirileriyle ilgili Adan, “Meclisin bombalandığı, Özel Harekatın yakılmak istendiği, orada 47 tane şehit verdiğimiz vatandaşlarımıza yönelik bombaların atıldığı bir sürece kontrollü darbe demek ihanet bir kere. Ayrıca suç. ‘Bu bir kontrollü darbe’ dediler.

Cumhurbaşkanının, Başbakanın canını zor kurtardığı bir sürece şahitlik ediyoruz, Meclis bombalanıyor, tanklar insanların üzerinden geçiyor. 300’e yakın vatandaşımız şehit oluyor, 3 bine yakın vatandaşımız gazi oluyor. Bu nasıl kontrollü darbe. Buna kontrollü darbe demek bir felaket, burada FETÖ’yü aklamaktan başka hiçbir mantık çıkmaz bu işin içinden. Ama görünen tablo ortada. CHP, kendi kuruluş orjinine bağlı, kendisini toparlamasını şahsen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak isterim. Şu andaki duruşlarını anlamakta zorluk çekiyorum. İstanbul İl Başkanı Kılıçdaroğlu’nun adayı. Onun desteğiyle seçildi. Şimdi o il başkanının söyledikleriyle Mustafa Kemal Atatürk’ü yan yana koymaya büyük bir haksızlık olarak görürüz. Dolayısıyla temennimizi söylüyorum CHP, kuruluş felsefesine bağlı olarak kalmasının Türkiye’ye fayda getireceği inancını taşıyoruz. Ama bugün Türkiye’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu iradeyle şekillenen geniş bir heyecan birliktelik var. Bu CHP tabanına da sirayet etmiş durumda. Bu memleketin birliğinden, beraberliğinden yana olan dış destekli bir takım organizasyonların Türkiye’de başarılı olmasını istemeyen, milletin kendi iradesiyle kendi iktidarını belirlediği bir Türkiye isteyen, istikrar isteyen, terör örgütünü beslendiği kaynakları kurutmak için yola çıkmış olan askerimizden yana olanlar bugün Türkiye’de bir büyük birliktelik oluşturmuş durumdalar. CHP’nin aykırı sesleri bu mücadeleyi durduracak gücü de bulamaz. Gittikçe de milletin teveccühünü kaybederler” açıklamasında bulundu.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ HİÇ KİMSENİN GÖLGESİNDE OLMAZ"

Özgür Suriye Ordusu etrafında dönen tartışmalar hatırlatılarak CHP’lilerin ÖSO ilgili yorumlarının sorulması üzerine Adan, “Türk Silahlı Kuvvetleri hiç kimsenin gölgesinde olmaz. Amerikalılarında, Ruslarında gölgesinde olmaz. Bugün TSK dünyada örneği görülmemiş büyük mücadeleye öncülük yapıyor. Amerikalılarda şaşkın. Bir sürü insan şaşkın bu mücadelenin karşısında. ÖSO TSK tarafından değerlendirilen, istifade edilen bir yapı olarak değerlendirmekte fayda var. Bu meseleleri yabancılara malzeme olacak Türkiye’yi zaafa sokacak bilgisiz inançsız belli ifadelerle Türkiye’ye zarar vermemeleri gereğine inanıyorum. Onlar birer parlamento üyesi. Ayıptır, yazıktır bu millete hakarettir açıklamaları” değerlendirmesinde bulundu.

"CUMHURBAŞKANININ BUNU İFADE ETMESİ ZİYADESİYLE BİZİ MEMNUN ETMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğanan’ın ‘istikamet Kızılelma’ ifadesiyle ilgili Adan, “Kızılelma’dan bahsetmesi Türk cihan hakimiyeti mefkuresidir. Fatih Akşemseddin de İstanbul’a gelirler. Yüzyıl hakimiyeti, Türk cihan hakimiyeti mefkuresini temsil eder Kılızelma. Türkleri koruma adına bir iradeye öncülük yapan bir ifadedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının bunu ifade etmesi ziyadesiyle bizi memnun etmiştir” açıklamasında bulundu.

"BU İTTİFAK BÜYÜK BİR İTTİFAKTIR, TÜRKİYE’Yİ SELAMETE ÇIKARACAK BİR İTTİFAKTIR"

Adan, milli ittifak görüşmelerinin devam ettiği ve komisyonun çalışmalarının tamamlanarak genel başkanlara sunum yapılacağı konusunda, "Hem AK Parti’yi hem MHP’yi temsil eden arkadaşlar son derece yetişmiş arkadaşlar. Genel başkanlara bağlı olarak çalışmalarını yürütüyorlar. Bu ittifak büyük bir ittifaktır. Türkiye’yi selamete çıkaracak bir ittifaktır. Bunu küçük detaylarla zaman zaman tarif etmeye çalışmaları yanlıştır. Bu ittifak istikrarın, birliğin, beraberliğin ve meşru iradenin korunması adına Afrin’de başarılı olma adına ortaya konulmuş Türkiye’yi terörden Türkiye’yi FETÖ belasından kurtaracak bir muhteşem çıkıştır. Diğer konular belediye, milletvekilleri seçimleri bunlar şekillenir. Bu büyük resmin içerisinde onlar çok büyük problem çıkaracak hiçbir şeyin olacağına inanmıyorum. Bu birliktelik bugün Türkiye’yi rahatlatmakta çok büyük bir moral kazanmış durumda. Sokak bunu güçlü bir şekilde desteklemekte bu birliği” dedi.

"MHP VAR OLDUKÇA TÜRKİYE’DE BİR TÜRK-KÜRT ÇATIŞMASI OLMAZ"

"AK Parti ile MHP ittifak yaparsa Kürt oylar bu ittifaka gitmez" söylemine ilişkin Adan, “Bu Afrin’de Türk devletinin verdiği mücadeleyi kavramayan veya ihanet eden kesimlerin dile getirdiği bir tespit. MHP hiçbir Kürt vatandaşı tarafından böyle algılanmıyor. Hatta genel başkanımız ifade ederken bu meseleyi ‘bölücü başı bile bu ifadeyi kullanmıyor’ dedi. Türkiye’de milletin birliğinden, beraberliğinden yana olmayanların bir kışkırtması olarak ve de kendini gizlemiş bölücüler yani gönlünde fikrinde PKK’lı fakat kendini bir STK’da veya bir siyasi partide gizlemiş olanların kullandığı ifadedir. Diyarbakır il teşkilatımız var, Şırnak il teşkilatımız var. Ağrı’da milletvekili çıkardık biz 99 yılında. Bingöl’de milletvekili çıkardık, Van’da, Bitlis’te milletvekili çıkardık. MHP var oldukça Türkiye’de bir Türk-Kürt çatışması olmaz. Onun teminatı MHP’dir. Dolayısıyla bu çok yanlış bir ifadedir. Bizim içimizde şehitlerimiz var. Bunu çok ahlaksızca, çok çirkin bir iftira olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya yönelik 2019 projeksiyonlarına ilişkin Adan, “Eskiden beri oraya emek sarfeden bir mücadelemiz var. Teşkilatlarımız orada dimdik ayakta. Oralardan da çok ciddi oy alacağız. Aşiretlerden gelenler var, vatandaşlardan gelenler var, partiye kaydolanlar var. Ama bildiğiniz gibi bir süreçte, Cumhurbaşkanının da açıkladığı gibi zaman zaman Başbakanın da açıkladığı gibi bir dönem orası PKK’nın silahlı örgütlerine teslim edilmiş. Dolayısıyla orada siyaset yürütme, faaliyet yürütme imkanı yoktu. Bugün MHP Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en güçlü, en dinamik partisidir. Samimi söylüyorum. Bu memleketin birliğinden beraberliğinden yana olan bütün o bölgenin insanları üç hilalli bayrağın altında onur duymaktadırlar. Bu milletin birliğine düşman, kimliğini gizlemiş bir sürü adam var. Biz onları araştırıyoruz. Onlar çıkıyorlar ortaya, televizyon programını izlediğimizde bu ittifaka karşı olanlar bizim acaba beraber olurlarsa ne olacak. Referandum öncesi de yaptılar. Ama referandumda o bölgenin insanları destek verdiler. MHP’nin hangi uygulamasıyla, hangi iddiasıyla bir Kürt vatandaşım incinmiş bu ülkede. MHP’nin kapısı sonuna kadar onlara açık. MHP’nin kapısı Kürtlere tarifsiz açık” şeklinde konuştu.

“HEM AK PARTİ’YE VERİLEN OY CUMHURBAŞKANINA VERİLMİŞ OLACAK HEM MHP’YE VERİLMİŞ OY CUMHURBAŞKANINA VERİLMİŞ OLACAK”

Oy pusulası tartışmalarına ilişkin Adan, “Onu da anlaşılmaz yapan bazı kafası karışık adamlar. Genel başkanımız bunu gayet güzel anlattı. Cumhurbaşkanı adayımız belli bizim Recep Tayyip Erdoğan. Her parti kendi kimliğiyle siyasete girecek. Fakat beraber olduğu parti, AK Parti ile MHP aynı pusulanın içerisinde kendi amblemlerini taşıyan seçime gidecek. AK Parti’ye oy veren verecek MHP’ye oy veren verecek. Ama hem AK Parti’ye verilen oy Cumhurbaşkanına verilmiş olacak hem MHP’ye verilmiş oy Cumhurbaşkanına verilmiş olacak. Her iki partiye verilen oyun toplamı Cumhurbaşkanı adayının oyu. Cumhurbaşkanı adayının oyu olacak. Bu mevcut, geçmişte kullandığımız oydan daha rahattır. MHP yüzde 15 ya da 20 oy aldı. Yüzde 20’ye tekabül eden 600 milletvekili yeni seçim sisteminde. 600 milletvekilinin yüzde 20’sini biz alacağız. Bunu açıklarken Cumhurun ittifakı ifadesi de kullanılmış. Ama bu ittifakın toplam oyu Cumhura gidiyor. Her partide aldığı oyu almış oluyor” açıklamasında bulundu.

Mahalli seçimlerle ilgili çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Adan, “Orada da rahatsız edici bir sonuç çıkmaz. Çünkü bu beraberlik bir belediye başkanlığı kazanmak, bir milletvekili kazanmak noktasında değil. Bir siyasi partiyi kurtarmak değil, bu Türkiye’yi kurtarma projesidir” dedi.

CHP’NİN İTTİFAKLA İLGİLİ ELEŞTİRİLERİ

CHP’nin ittifakla ilgili eleştirileri hakkında ise Adan, şöyle konuştu:

“Onlar çay kahve içmişler. Ben hatırlıyorum; ‘CHP’nin milli eğitime bakışı nedir?’ diye 2 gün toplantı yaptılar. Oysa internete girdiğimiz zaman partilerin programlarını yarım saat içerisinde inceleyebilirsiniz. Onlar eğlenmişler 30 gün. Haklı durduğumuz zaman çok şey konuşmanın bir anlamı yok. Türkiye’nin bir beka problemi var. Hafızamızı canlı tutalım, 15 Temmuz çok az ülkede rastlanacak ve çok az ülkenin altından kalkabileceği tehlikeli bir organizasyondur. Öbür taraftan PKK PYD’ye 4-5 bin tır silah gidiyor. Afrin’e bakın dünyanın en modern silahları, kale gibi duvarlar ne adına yapılıyor? Afrinlilere karşı değil. PKK ABD, Fransızlar ve Batılılar tarafından destekleniyor. Bu memleketin askerine polisine kurşun sıkan PKK’lı Almanya’da istediği yerde miting yapıyor. Devletin başkanı Almanya’ya gidip orada bir toplantı yapamıyor. Böyle bir manzaranın içerisinde Türkiye’yi korumak adına ortaya çıkmış olan iradeyi 4 saat 15 saat konuşmanın ne gerekçesi var? Ben Afrin’de devletin yanındayım demek için bir toplantıya mı gerek var? PYD 4 bin tırla silahlandırılırken ona karşı ben devletin yanındayım demek için bir toplantıya mı ihtiyaç var? PKK terör örgütünün alçaklığının sıfırlanması için bir irade konulmuşsa o iradeyi tartışmaya mı ihtiyaç var? 15 Temmuz’da Meclisi bombaladılar. Bombalayamazsın kardeşim dedik. Milli iradenin yanında yer aldık. Halkın seçtiği iktidarı halk değiştirir dedik. Ama CHP, anladığım kadarıyla Bayındırlık konusundaki görüşleri 2 gün sürmüş.”

“BUGÜN TÜRKİYE’DE EN GÜÇLÜ PARTİ MHP’DİR”

Yüzde 10 barajındaki son durumla ilgili Adan, “Komisyonların yaptığı açıklamalara bağlı kalmamız gerekiyor. Şuanda bir çalışma var. Baraj konusu bizim tarafımızdan yani Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından dile getirilirken de birileri MHP’ye düşmanlık etmek için mercekte meseleyi tetkik edip orada bir şey yakaladığında ortaya çıkıp bağıran çağıran bir kesim var. O kesimi iyi tanıyoruz. Yüzde 10 barajının geldiği şartlara baktığımız zaman 12 Eylül darbesinden sonra oluşmuş. Dolayısıyla bu baraj tartışabilir. Sadece iddia budur. ‘Baraj ağırdır, yüzde 10 baraj yüksektir. Bunu tartışabilmeyiz’ denilmiştir. O çok art niyetli bir şekle dönüştürüldü. MHP’nin baraj problemi var denildi. Türkiye’de MHP’nin üzerine 7 Haziran’dan 1 Kasım’a kadar kimin üzerine gitse ileride partinin ayağa kalkması mümkün değildi. Bütün televizyonlar bize saldırdılar. Her kesimden insan bize saldırdı. Genel Başkanımıza yönelik çok acımasızca bir propaganda yapıldı. Ama Allah’a çok şükür fikriyle sağlam duran Genel Başkanımız Türk milliyetçiliğin liderliği noktasında en ufak zafiyeti olmayan lider, MHP’nin haysiyetli kadrolarıyla bir büyük mağduriyeti yaşanmadan 1 Kasım’dan çıktık. Bugün Türkiye’de en güçlü parti MHP’dir. Düşünceleri halkı kazanmış bir siyasi partidir. Bunu bir kıskançlığa bir haklılık meselesine taşımadan tekrar herkesi kucaklayarak milli birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye’nin önünü aşması artık hiçbir heyecanın toprağa verilmemesi, Türkiye’nin bir iç savaşa sürüklenmesine mani olmak noktasında en duyarlı politikayı yürüten MHP’dir” ifadelerini kullandı.

“İYİ Kİ MHP VAR DİYENLERİN ÇOK SEVİNECEĞİ KONGRE OLACAKTIR”

MHP’nin 18 Mart’ta gerçekleştirilecek kurultayıyla ilgili Adan, “MHP, Türk milletinin önüne her zaman alternatifler koymuştur. Öyle bir geleneğe sahiptir. MHP’nin kongresi Türk milletinin önünü açacak, geleceğe daha umutla baktığı projelerin hakim olduğu, Türkiye’nin önüne vizyon koyulduğu bir kongre olacaktır. Türkiye’nin en muhteşem kongresi olacaktır. İyi ki MHP var diyenlerin çok sevineceği kongre olacaktır” dedi.

Pelin Üzek Kılıç - İlker Turak - Ömer Çetin