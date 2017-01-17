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Bu japon balığı görenleri hayrete düşürüyor

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde bir restoranın akvaryumunda gözleri olmadan 2 yıldır yaşam mücadelesi veren japon balığı görenleri hayrete düşürüyor.

Bu japon balığı görenleri hayrete düşürüyor

17 Ocak 2017 09:24
Gözleri olmadan yaşayan japon balığı görenleri hayrete düşürüyor - Tıkla İzle

Marmaris’te bir restoranın akvaryumunda gözleri başka bir balık tarafından yenilen japon balığının hayatta kalması işletmeye gelen müşterilerin şaşkınlığına yol açıyor.
Restoran sahibi Hilmi Ata Aras,yaklaşık 2 yıldır balığın gözlerinin olmamasına rağmen yaşamasını hayretle karşıladıklarını söyledi. Aras,” Akvaryumun içinde büyük bir balığımız vardı. O balık, japon balığının gözlerini yedi ve ardından öldü. Balığın ilk başta yaşamayacağını ve bu yüzden akvaryumdan çıkartmayı düşündük. Müşterilerimizde balığın gözü olmadan nasıl yaşadığını ve nasıl beslendiğini meraklı bakışlarla bize soruyorlar. Akvaryuma yem attığımızda diğer balıklar hücum ettiğinde onların hareketlerini algılayıp suyun yüzüne doğru çıkarak besleniyor. Şimdilik sağlıklı görünüyor. Veterinere sorduk. Göz fonksiyonel bir organ olduğundan kanama olmaması durumunda yaşayabileceğini söyledi” diye konuştu. 

Vural Efecik


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