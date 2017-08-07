Bu kadar sıkıntıyı ‘Cadıdan’ çekmediler

Gösterime girdiği 1937 yılından bu yana 80 yıllık geçmişi bulunan, 7’den 70 herkesin bildiği ve anlattığı Pamuk Prenses ve 7 Cüceler masalı, Eskişehir’de 35 yıldır yaşatılıyor. Kurulduğu ilk günden bu yana Bilgin’i, Meraklı’sı, Huysuz’u, Neşeli’si ile yüzlerce çocuk ve aile ile buluşan 7 Cüceler Tiyatro Grubu, Pamuk Prenses masalında kötü kalpli cadı ile gerçek hayatta ise, adeta yerel yönetimlerle mücadele eder hale geldi. Oynadıkları masalı çocuklarla paylaşmak amacıyla belediyelerden kendilerine verilen yer sözlerin tutulmadığını ya da tek oyunluk gösterimden sonra bir daha çıkarılmadıklarını dile getiren Eskişehirli 7 cüceler, yetkililerden kendilerini görmelerini istiyor.

“Türkiye’de Eskişehir’in adını duyurduk”

Yaşadıkları trajikomik masalı anlatan 7 cücelerin Bilgin’i Erdal Görgeç, çocukların kendi masallarıyla büyüdüklerini dile getirerek, “Bizler Eskişehir’in 7 cüceler tiyatro grubuyuz. Yaklaşık 35 senedir tiyatro yapıyoruz Eskişehir’de ve Türkiye’de Eskişehir’in adını duyurduk. Her yere gidiyoruz, bu güne kadar 60 vilayet gezdik. Çocuklar bizim masallarımızla büyüdüler, bizden kopamıyorlar. Her zaman biz onların yanında yer aldık. Mutluluklarında hep yanlarında oluyoruz. Eskişehir’imizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Çocuklar bizim bir parçamız. Onlar bizi, bizde onları gördükçe seviniyoruz. Hele bizimle masal alemine dalıp, 7 cüceler ve Pamuk Prenses oyununu hiçbir zaman unutmuyorlar. Bildiğiniz gibi anneler çocukların yaramazlık yaptıkları zamanda ‘Sizi cadıya veririm’ diye söylediği gibi bu efsane devamlı canlanıyor” ifadelerini kullandı.

“Yüzümüze gülüyorlar gerekeni yapmıyorlar”

Görgeç, Eskişehir’de gereken ilgiyi göremediklerini de belirterek, “Bizlerin tek eksiği Eskişehir’de gereken ilgiyi göremiyoruz. Çünkü büyüklerimiz ne kadar desek de bize olumlu bakmıyorlar. Yani yüzümüze gülüyorlar gerekeni yapmıyorlar. Biz Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz Eskişehir’i, nasıl Eskişehir’in lületaşı varsa biz de Eskişehir’in simgesiyiz. Yani yaklaşık 35 senedir yaptık bunu. Türkiye’de bulunmaz bir şey, yetkililerden Eskişehir’de yaşayan 7 cücelerin sesini duymalarını istiyoruz. Bizler de Eskişehir’in çocuklarıyız, her zaman da çocuklarının yanındayız. Bu masalı devamlı yaşatmak, çocuklarla mutlu olmak isteriz. Yani biz her zaman çocukların beraber olmasına seviniyoruz. Arkadaşlarım tam gayretle gereken ilgi ve alakayı gösteriyor” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir Belediyesi şato sizin dedi bir kere oynattı arkası gelmedi”

7 cücelerin Bilgini Görgeç, Büyükşehir Belediyesi’nin de kendilerini bir kez oynattığını kaydederek, “Kültür Bakanlığı bize sahip çıksın. İmkan verilsin Türkiye’nin her yerini gezelim bu konuda destek istiyoruz. Bu güzel Odunpazarı’nda bu kadar turist geliyor, gidiyor. Bizim de burada bir yerimizin olmasını istiyoruz. Yani biz de kendi imkanlarımızla burada gelen kişilere Pamuk Prenses ve 7 Cüceleri canlandırmak, çocukların bizimle resim çektirip o gün güzelce vakit geçirmelerini istiyoruz. Yani bunun imkanını Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt’tan da istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi 'şato sizin dedi' ve bir kere oynattıktan sonra arkası gelmedi. Çok üzücü bir olay üzülüyoruz, hep yukarılara bakmasınlar biraz da aşağılara baksınlar. Aşağıdaki insanlar da bu Türkiye’nin çocukları, Eskişehir’in 7 cüceleri. Onun için çok üzgünüz. Sesimizi duysunlar, yeter artık” dedi.

Mustafa Kaplan