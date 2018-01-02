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Bu kadarına da pes! Herkes onun için seferber olmuştu ama...

Antalya’nın Manavgat ilçesinde imam ve cami cemaatinin para toplayıp yardım ettiği şahıs, sadaka kutusundaki paraları ve laptopu çaldı.

Bu kadarına da pes! Herkes onun için seferber olmuştu ama...

02 Ocak 2018 18:35
Bu kadarına da pes! Herkes onun için seferber olmuştu ama... - Tıkla İzle

Manavgat’ın Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan Çeltikçi Camiinde imam Süleyman Şengül ve cami cemaatinin yardım ettiği şahıs Laptop ve Sadaka Kutusundaki paraları çaldı. Çeltikçi Camii imamı Süleyman Şengül ise hırsızlık olayını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Şengül, yaptığı açıklamada, “12 Aralık 2017 Pazartesi günü sabah namazı için camiye gittiğimde Çeltikçi caminin son cemaat yerinde halının içine sarınıp yatmakta olan bir şahsı buldum. Cemaatle beraber kim olduğunu sorduk. Yalvaçlı olduğunu Alanya’da birisinde alacağının olduğunu, alacaklısını bulamadığını cüzdanını ve kimliğini kaybettiğini, polis karakoluna gidip tutanak tutturduğunu söyledi. Şahıs, Alanya’dan bir petrolde bir kamyona binip Manavgat sanayi sitesine kadar geldiğini, orada sığınıp kalacak bir cami bulamadığını, rastgele yola düşüp bizim camiye kadar geldiğini söyledi. Abdest aldı, müezzinlik yaptı sabah namazını beraber kıldık. Cebinde 3 TL olduğunu belirten şahıs, Manavgat’a gidip bir şekilde memleketine gideceğini söyledi. Kendisine yardımcı olmak istediğimizi söyleyince bize (cemaate) Bana yardımcı olmak isterseniz biletimi alıverin yeter, başka bir şey istemem dedi. Biz de bir miktar para topladık, hem karnını doyur hem de biletini al dedik” dedi.

Şengül şöyle devam etti:

“15 Aralık Cuma günü sabah namazına camiye geldiğimde caminin imam odasına pencere zorlanarak girildiğini, laptop bilgisayarımızın ve caminin elektrik ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için hayırseverlerin vermiş olduğu paraların çalındığını gördüm. Güvenlik kameralarını incelediğimizde hırsızlık yapan şahsın 2 gün önce aramızda para toplayarak yardım ettiğimiz şahıs olduğunu gördük.”

Hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, şüpheli şahsın Sorgun Mahallesi’nde bulunan Rüstem Paşa Camiine girdiği sırada cami imamının gelmesi ve polisi araması üzerine Çeltikçi Camii’nden çaldığı laptopu bırakıp camiden kaçtığı öğrenildi. 

Arif Kaplan
 

 

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