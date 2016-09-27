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Bu kadarına da pes! Masal kitabından uyuşturucu çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu tacirlerinin zehirleri çocukların masal kitabına sakladıkları ortaya çıktı. Gram gram hazırlanmış yarım kilo esrar ele geçirilirken, 7 ruhsatsız tabanca ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı.

Bu kadarına da pes! Masal kitabından uyuşturucu çıktı

27 Eylül 2016 15:08

Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Cafer Gündoğdu’nun talimatları üzerine sıklaşan denetimlerde, farklı adreslerde yapılan baskınlar, yol uygulamaları ve takipler sonucunda, uyuşturucu madde satmak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından, son 10 günde 10 zanlı adliyeye sevk edildi. Ayrıca, son baskında yakalanan satmaya hazır uyuşturucu maddelerinin, çocukların okuyabileceği masal kitaplarının sayfalarına sarılı olması da dikkat çekti.

‘’7 silahlı olay aydınlatıldı’’
Gemlik'te son bir haftada, 7 ayrı silahlı olay meydana gelirken, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin çalışması sonucunda tamamı aydınlatıldı. Olaylarda kullanılan 6 ruhsatsız tabanca ve bir ruhsatsız tüfeğe el koyuldu. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarının aralıksız süreceği de kaydedildi.

Emniyet yetkilileri, halkın huzurunu bozucu her durumun ücretsiz hizmet vermeke olan 155 polis hattına bildirilmesini isteyerek, "Halkın can ve mal güvenliği karşısında emniyet güçleri 24 saat esasına göre aralıksız hizmet vermektedir. İhbarcıların kimliği kesinlikle gizli tutulmaktadır" denildi. 

Hurşit Topal

Etiketler: bursa


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