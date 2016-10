Eski dönemlerde en iyi hedefi vurmak biçimdeki yapılan atıcılık sporu ilk olarak, 19’uncu yüzyılın ortalarında Kuzey Avrupa ülkelerinde ve İngiltere’de başladı. Maliyet bakımında masraflı olan bu silah kullanma sporu, Türkiye’ye ise Osmanlı Devleti’nin son yıllarında girdi. Eskişehir’de Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Atış Poligonu’nda hazırlıklarını sürdüren atıcılık sporcuları, yetenekleriyle göz dolduruyor. Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü, Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü, Yunus Emre Avcılık Atıcılık Kulübü sporcuları, kullandıkları tüfeklerle trap ve skeet dallarında saate yaklaşık 100 kilometre hızla havalanan plakları vuruyor. Ayrıca Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu öncülüğünde 28-30 Ekim tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupasına turnuvasına hazırlanan sporcular, antrenmanlarına tam gaz devam ediyor.

Atıcılık sporuna gönül veren Eskişehir’in genç kadınları ise bu spora başlarken erkekler atıcıların, “Bu erkek sporu, ağlayacaksanız başlamayın” diye söylemesi üzerine cevaplarını, yurt içi ve yurt dışı turnuvalarında havalı tüfekleriyle veriyor.

“BU SPORA BAŞLAMAMDAKİ EN BÜYÜK AVANTAJIM BABAMIN AVCI OLMASI”

Atıcılık sporu ve yapılan faaliyetleri anlatan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü atıcılık sporcusu Elif Özkır, atıcılığın avcılıktan gelen bir spor olduğunu belirterek, “3 yıldır bu sporu yapıyorum. 2 yıldır lisanslı olarak yarışmalara katılıyorum. Aslında bu spora başlamamdaki en büyük avantajım babamın avcı olması. Babamın avcılığından kaynaklanan silahlara karşı olan merakımdan dolayı başladım. Şuan hepimiz Konya’daki son müsabakaya hazırlanıyoruz. Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu tarafından düzenleniyor. Grup elemeyle başlıyoruz Mart ayında ve ondan sonra her 29 Ekim, 19 Mayıs gibi önemli günlerde, müsabakalar yapılmaya başlanır. Cuma günleri ilk başta herkes 2’şer seri resmi antrenman atarlar. Cumartesi günü genç bayanların 3 seri ve 1 finalden oluşan atışları vardır. Ondan sonra büyük erkekler, genç erkekler ve veteranlar 2 seri atarlar. Daha sonra onların final atışı Pazar gününe kalır” şeklinde konuştu.

“İLK BAŞLADIĞIMIZ ZAMAN, ‘BU ERKEK SPORU, AĞLAYACAKSANIZ BAŞLAMAYIN’ DİYE ÇOK FAZLA DUYDUK”

Özkır, atıcılık sporuna başlarken erkek sporcular tarafından söylenen sözlere de dikkat çekerek, “Atıcılık sporuna biz ilk başladığımız zaman, ‘Bu erkek sporu, ağlayacaksanız başlamayın!’ diye çok fazla duyduk ama erkeklerden çok şu anda bayanlarımızın yurt dışında dereceleri var. Bayanlarımız bu sporda erkeklerden daha hırslılar diyebilirim. Yapamayacaksın dendiği zaman haliyle hırslı oluyor bayanlarımız. Skeet genç bayan takımımız yurt dışında şampiyon oldu. Milli takımımızda dünya üçüncümüz ve dördüncümüz var. Kadınlar olarak toplasanız 20-25 kişiyiz, erkekler bakarsanız 300-400 kişi buna nazaran kadınların ulusal ve uluslararası dereceleri daha fazla” ifadelerini kullandı.

IŞIKTAN: “BİR ATICININ YETİŞMESİ İÇİN 20 BİN TL"

Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Kulübü sporcusu Ahmet Işıktan ise, 40 yıllık atıcılık serüveninden bahsederek, atıcılık sporunun maliyetinin yüksek olmasından dolayı genç sporcuların yetişmediğini belirtti.

Işıktan, “Çok küçük yaşlardan beri bu spora meraklıyım, yapmaya uğraşıyorum. Bozüyük’te oturuyorum ben. Eskişehirli değilim ama Eskişehir takımından katılıyorum. Buna merakımız da av her gün azalıyor, tüfek atma merakımız var onu da buralarda gidermeye uğraşıyoruz. Askerden önce başladım, aşağı yukarı yaş 67 ve 40 senedir atıyoruz. Zevk alıyorum bu işten, güzel, can yakmıyoruz. Burada plaklara atıyoruz, hoşumuza gidiyor. Yeni gençler gelmiyor, tabii biraz maliyeti yüksek. Bir atıcının yetişmesi için bugün iyi bir tüfek alacağım derse 20 bin liradan başlıyor. Bir kutu fişek 15 lira, onun için gençler yetişmiyor, olmuyor gelmiyorlar. Destek de olmayınca bu spor benim gibi yaşlılara kalıyor. Gençler alttan yetişmiyor işte. Ben Skeet atıyorum, daha önce Trap atıyordum, sonra Skeet bana daha zevkli geldi. Skeet’in özelliği her plağa tek fişek atılıyor, trap da bir plağa iki fişek atma şansınız var, Skeet de yok, 25 plağa 25 fişek atılıyor. 25 atış neticesinde kaç attıysanız skorunuz bu. Genç arkadaşlarımızın gelmesini illaki istiyoruz, torunlarımızın, çocuklarımızın ama çok az sayıda geliyor. O da işte buradaki bu maliyeti görünce vazgeçiyorlar. Bizim federasyonumuzda biraz daha bu işten gençlere faydalı olursa muhakkak ki bir şeyler olur” dedi.

Mustafa Kaplan