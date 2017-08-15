Bu kafe sadece bayanlar için

Dönenler Mevkii'nde, Kütahya'nın motif ve desenlerinin yer aldığı tarihi konakta, kafe de çalışanların tamamı da kadınlardan oluşuyor.

Gönüllerince eğlendikleri, rahatça oturup kalkabildikleri bir kafenin açılmasından son derece memnun olan kadınlar, adeta kafeye akın ediyor. Kafe işletmecisi Süreyya Ceylan, iş yerinin, Kütahya'da kadınlara özel ilk kafe olduğunu söyledi. Ceylan, "Bu kafe kadınlara özel ilk kafe. Burada bir kız yurdumuz var. Biz bu tarihi konağın ve bahçesinin hem değerlendirilmesi hem de kızlarımız rahatsız olsun diye bayanlara yönelik bir kafe açtık. Mekanımız şehrin içinde ancak şehrin gürültüsünden uzak huzurlu, nezih bir mekan. Bizler bu mekanı ticari bir kaygı ile açmadık. Yaptığımız el yapımı, doğal ürünleri ise gelen müşterilerimize sunuyoruz. Açılalı yaklaşık bir ay oldu ancak vatandaşların yoğun bir ilgisi ile karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Tarihi ortamda açılan kafenin kütahya tarihi içinde önemli olduğunu belirten Aliye Özkul, "Kütahya tarihi bir şehir. Burasi'da önemli 2 caminin bulunduğu bir mekan olan bu konaklarda ise zamanında kütahya'nın önemli simaların izlerini taşıyor.Kafeye dönüştürülen bu konak ise hem sessiz olması hemde nezih bir ortam olması beni gelmeye teşvik ediyor" diye konuştu.

Rabia Arıkanoğlu, "Bu şekilde tarihi bir mekanda bulunmak mutluluık veriyor bize. Bu kafe'nin sessiz olması benim hoşuma gidiyor" şeklinde konuştu.

Solalili Mariam Cabdı Mohammad ise, en çok el yapımı lezzetlerini seviyor beğendiğini belirtti. Cabdı Mohammad "Bu kafe'nin bayanlar özel olaması erkeklerin bulunmaması beni beni burada rahat davranmamı sağlıyor. Burada yapılan yöresel ürünlerin hepsi birbirinden güzel" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Can Aksu