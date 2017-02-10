Bandırma'nın Levent Mahallesi'nde faaliyete geçen Bayanlar Kahvehanesi kısa bir süre önce açılmasına rağmen yoğun ilgi görmeye başladı. Sadece kadınların girebildiği ve işletmecisinden çalışanlarına kadar herkesin bayan olduğu kahvehaneye gelen müşteriler, tavla, satranç ve okey oynayıp, keyifli vakit geçiriyor. Bayanlar Kahvehanesinde ocakçı olarak çalışan Fatma Ağ, "Böyle bir mekanda çalışmak çok güzel, Burası sadece bayanların gelebildiği bir yer. Ev ortamı gibi. Çok zevkli dakikalar geçiriyoruz. Bunun Bandırma'da bir ilk olması bizim için ayrıca gurur verici bir durum. Tüm hanımları bekleriz. Çok keyifli saatler geçireceklerine inanıyoruz" dedi.

Kahvehaneye müşteri olarak gelen bayanlar ise durumda oldukça memnun. Arkadaşları ile rahatça tavla ve satranç oynayabildiklerini ve sohbet edebildiklerini belirten bayanlar, benzer mekanların sayısının artmasını istiyorlar. Kahvehanede yer alan çocuk oyun bölümü ise mekana çocukları ile gelen bayanların önemli bir sorununa da çare oluyor. Çocuklar buradaki oyuncaklarla oynayıp gönüllerince vakit geçirirken, bayanlar ise arkadaşları ile rahatça sohbet edebilme imkanına kavuşuyor.

Bayanlar Kahvehanesinin İşletmecisi Çiğdem Yavuz ise "Halkımızın böyle bir kafeye ihtiyacı vardı. İlgi çok yüksek. İki kız annesiyim. İkamet ettiğim Levent Mahallesi biraz şehir merkezine uzak. Her an dışarı çıkamıyoruz. Böyle bir mekana ihtiyaç vardı. Kendi çocuklarımdan yola çıkarak ve en büyük destekçim olan eşimle böyle bir iş yerine karar verdik. Henüz yeni olmasına rağmen ilgi çok güzel. Hedeflerimiz var. İnşallah Levent Halkımıza bayanlarımıza hayırlı olur" şeklinde konuştu.

İbrahim Aldemir