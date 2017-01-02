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Bu kanaryalar ‘madalyalı’

Çanakkale Kanarya ve Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği Başkan Yardımcısı Haner Göçmen’in kanaryaları; Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu tarafından bu yıl 21’incisi Bursa’da düzenlenen Kanarya ve Kafes Kuşları Türkiye Şampiyonası’nda, 5 madalya kazandı.

Bu kanaryalar madalyalı

02 Ocak 2017 09:54
Bu kanaryalar ‘madalyalı’ - Tıkla İzle

440 kategoride yarışan 5 bin 446 kuşun değerlendirmeye alındığı şampiyonada Haner Göçmen’in kanaryaları farklı kategorilerde 1,2 ve 3’ncülükler alarak Çanakkale’ye toplam 5 madalya kazandı.

Fife Fancy ve Raza İspanyol Irk Kanaryaları kategorilerinde madalyalar kazandığını belirten Çanakkale Kanarya ve Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği Başkan Yardımcısı Haner Göçmen, “Tabi küçüklükten gelen bir kanatlı hayvan sevgimiz var. Bir hobi olarak kanaryalara merakımız var. Yaklaşık beş yıl önce Çanakkale’mizde ilk federasyonumuza bağlı derneğimizi kurmanın gururunu onurunu yaşıyoruz. Bununla beraber beş yıl önceden başlayan yarışmalarla beraber Çanakkale’yi de temsil etmeye başladık. Hayırlısıyla bir sürü ödüller aldık. Çanakkale’mizin adını Türkiye genelinde duyurmaya çalıştık. 2016 yılında Bursa’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası finalinde, yarışmaya katılmış olduğum Fife Fancy ırk kanaryalarıyla melanin yeşilde Türkiye birincisi oldum. Bunun yanı sıra hipogramda Türkiye ikincisi oldum. Hipogram ahraçta Türkiye üçüncüsü oldum. Tekrar hipogram ahraç kalın tüğ de Türkiye üçüncüsü oldum. Raza İspanyol’da da tekrar Türkiye üçüncüsü oldum. Tabi bu guru, onur bunlar parayla pulla alınacak şeyler değil. Çok sevindirici şeyler” diye konuştu. 

 Murat Yüksel 
ÇANAKKALE 


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