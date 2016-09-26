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Bu kazanın sebebi ’arı’

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, tomruk yüklü TIR’ın kabinine giren arı, TIR’ın yoldan çıkmasına neden oldu.

Bu kazanın sebebi arı

26 Eylül 2016 20:43
Bu kazanın sebebi ’arı’ - Tıkla İzle

Kaza, akşam 18.30 sularında Mergen Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 R 0352 plakalı Fehmi Keçici idaresindeki TIR’ın şoför kabinine camdan giren arı kazaya neden oldu. Arıyı kabinden kovmaya çalışan şoför, bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole uçtu. Yüklü TIR’ın yan yatmasıyla dev çam tomrukları şarampole dağıldı. Olay yerine gelen trafik ekipleri, olası bir kazayı önlemek için araç trafiğini kontrollü olarak sağladı.

Kazada şans eseri yara almayan sürücü Fehmi Keçici, ilk ifadesinde kazaya pencereden araca girerek başına konan arıyı kovmak istemesinin neden olduğunu söyledi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: arı, kaza


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