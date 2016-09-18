Uzmanların son yıllarda yapılan araştırmalara dayanarak yaptığı açıklamalarla anne sütüne en yakın olan keçi sütüne ilgi her geçen gün artarken üreticinin yüzü gülüyor. Özellikle verimi kalitesi ve süt fiyatı ile ülkemizde ve Dünya’da popüler olan Saanen keçileri hayvan üreticilerinin yeni gözdesi olurken üreticiye de kazandırıyor.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 70 dönüm arazi üzerine Saanen keçi çiftliği kuran genç yatırımcı Buğra Can Ekşi, keçi sütüne olan talebin sektörü geliştirdiğine dikkat çekerek, "İşletmemizde 200 baş hayvanımız var. Saanen keçileri birinci doğumda 2,5 litre 2.ve 3.doğumlarda 5.litreye kadar süt verebiliyor. Bu hayvanlar genetik olarak verimli hayvanlar, bu hayvanlar yılda 800 kilo ila 1 ton arasında süt verdiği zaman biz bunu işletmeler olarak iyi bir derece olarak kabul ediyoruz. Çünkü Türkiye ve yurt dışı şartlarında bu ortalamayı yakalamak iyi bir derecedir. Keçi sütünü biz toptan olarak 2 liraya satıyoruz.Tüketiciye giderken belli aşamalardan geçtiği için bu rakam yükselerek fiyat artıyor. Keçi sütü kokmaz. Hijyenik sağılan hijyenik ortamda bakılan keçi sütü kokmaz" diye konuştu.

Hayvan üreticilerine seslenen Ekşi, “Saanen keçisini stressiz, hijyenik, temiz çok küçük yerlere kapamadan güzel bir şekilde bakarsak bu hayvanların verimleri çok yüksek bir şekilde artıyor.Bunlara dikkat ederlerse verimleri artacaktır" dedi.

Fatih Ak