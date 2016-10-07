Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) Türk askerinin Irak’ta kalma süresinin uzatılmasıyla ilgili karar almasının ardından Irak Temsilciler Meclisi, kararı kabul etmediklerine dair bir açıklama yapmıştı. Ayrıca, Türkiye’nin Başika kampındaki askeri varlığıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı talebinde bulunulmuş ve Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk askerinin Başika’da varlığının “ihlal” olduğu savunulmuştu. Bu gelişmelerin ardından Aslan Neferler Tim, Irak Temsilciler Meclisi’nin resmi web sitesi parliament.iq’nin servis sağlayıcısını etkisiz hale getirdiklerini duyurdu ve sitenin erişime kapalı görselini paylaştı.